La RESPUESTA de Javier Aguirre sobre si Guillermo Ochoa jugará en el México vs Bélgica

El regreso de Guillermo Ochoa a la convocatoria de México podría ser el preámbulo para verlo de nuevo defendiendo el arco de la Selección Mexicana. Y es que Javier Aguirre -técnico del combinado nacional- no cerró la posibilidad para que el arquero del AEL Limassol de Chipre tenga una nueva oportunidad de jugar en el partido en el que se medirá vs Bélgica en la cancha del Soldier Field de Chicago. Sin embargo, no es un hecho que jugará.

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"No se sabe lo que puede pasar en el partido. Si no juegan (los futbolistas que fueron convocados vs Bélgica y Portugal), que en su equipo sigan manteniendo buen nivel y serán seleccionables. Es parte de mi trabajo", sostuvo el DT de la Selección Mexicana.

Aguirre no se compromete 🇲🇽⚽



El técnico fue cuestionado sobre la posibilidad de ver a Ochoa frente a Bélgica, pero no dio respuesta certera.



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¿Por qué Ochoa podría jugar en el México vs Bélgica?

La razón es porque México acordó con Bélgica y con Portugal -en el partido disputado el sábado pasado en la reinauguración del estadio Banorte (antes Azteca)- que en estos partidos amistosos se harían diez cambios. Es decir, teniendo en cuenta que convocaron a 26 jugadores y que ya jugó Tala Rangel, podría ser una buena señal para Guillermo Ochoa.

Sin embargo, en otra parte de la conferencia de prensa, el Vasco Aguirre señaló que, pese a los diez cambios por partido, será difícil que jueguen todos los convocados.

"Uno no pretende ser injusto pero es difícil que en dos partidos jueguen todos, es muy complicado”, sostuvo el otrora DT del Atlético de Madrid.

¿Dónde ver en vivo y gratis el México vs Bélgica?

El México vs Bélgica será transmitido en vivo y gratis, a través de todas las plataformas de Azteca Deportes. El partido cierra la fecha FIFA de marzo 2026. Estos son los datos completos del partido:

