México 1-1 Gran Bretaña: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado del viernes 6 de marzo del Clásico Mundial de Beisbol 2026; marcador por internet, en línea y online

Tras el partido contra los Dodgers, inicia el Clásico Mundial de Beisbol 2026 para México, que enfrenta vs Gran Bretaña HOY viernes 6 de marzo en Houston, duelo correspondiente al Grupo B en esta sexta edición del torneo que promete un altísimo nivel de beisbol. Los detalles del partido los podrás seguir en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.

Te podría interesar: Luis Urías causa baja de México y su lugar lo ocupa Mateo Gil

Luego de meses esperando este día, México se presenta en la casa de los Astros de Houston para enfrentar un reto mayúsculo ante un equipo europeo al cual, en el presupuesto se le debe de ganar, pues luego el calendario apunta a medirse ante Brasil, Estados Unidos e Italia; sumar una victoria en la apertura es menester para las aspiraciones del cuadro azteca que en la edición pasada se quedaron a un paso de la Final.

Entrevista EXCLUSIVA con Andrés Muñoz: “ESTOY PARA PONER EL NOMBRE DE MÉXICO EN ALTO”

El manager Benjamín Gil citó para este Clásico Mundial de Beisbol, a lo mejor que tiene a su alcance, los jugadores que fueron cedidos por sus equipos en Grandes Ligas y los que no padecían alguna señal, así se conformo un roster poderoso, pero que pudo ser aún mejor.

Ahora con ese equipo, tuvieron par de ensayos ante Arizona y Los Angeles, con salgo de una victoria y una derrota; con algunos días de trabajo y mucho corazón, comienza la aventura en este Mundial de Beisbol.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA MINUTO A MINUTO EN VIVO, EL RESULTADO Y LAS ACCIONES DEL JUEGO DE MÉXICO VS GRAN BRETAÑA EN EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL

México vs Gran Bretaña Clásico Mundial de Beisbol Ronda 1 EN VIVO México vs Gran Bretaña Clásico Mundial de Beisbol Ronda 1 EN VIVO

Entrevista EXCLUSIVA con Randy Arozarena: “ESTAMOS MUY ENFOCADOS EN EL CLÁSICO MUNDIAL CON MÉXICO”