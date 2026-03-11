México 0-6 Italia: Ver GRATIS y EN VIVO HOY, resultado del miércoles 11 de marzo 2026 del partido del Clásico Mundial de Beisbol: marcador en línea, online y por internet
México llega la cita más importante en este Clásico Mundial de Beisbol 2026, para enfrentar a Italia que viene agrandado por derrotar con dominio a Estados Unidos. El partido de este miércoles 11 de marzo, es determinante en el torneo para el Grupo B.
Luego de la derrota vs Estados Unidos, México vs Italia es el partido más importante de este miércoles 11 de marzo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, novenas que se enfrentan en actividad del Grupo B y en el cual el resultado podría dejar a Estados Unidos eliminado del torneo del cual llegaron entre los favoritos. El play ball se canta en Daikin Park a las 5:00 PM y tendrá toda la atención por las consecuencias de este resultado.
Benjamín Gil se ha guardado a sus mejores hombres en la loma para controlar a Italia, que por su parte el martes venció a Estados Unidos en el resultado de su vida, una hazaña e hito que los acompañará hoy en el terreno de los Astros. Ambos equipo, México e Italia están cargados de motivación y los dos podrían ser los que avancen a los Cuartos de Final.
México vs Italia se veía en el panorama como un juego relevante, pero ahora ha tomado otro sentido y para México no hay más que vencer, para seguir vivos en esta sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol.
El panorama de México vs Italia y los resultados que dejarían a Estados Unidos fuera
- México debe ganar para avanzar
- Si México gana anotando 4 carreras o menos a Italia, el equipo italiano también avanza
- Si México gana anotando 5 carreras o más, Estados Unidos avanzaría
Los abridores del México vs Italia en el Clásico Mundial de Beisbol
México enfrenta a Italia, y ambos equipos mandan sus brazos más fuertes a esta cita.
Por México lanzará Javier Assad, quien tras la victoria sobre Gran Bretaña regresa al ruedo descansado y motivado por ser un arma que lleve a México a la siguiente etapa.
Por Italia, Aaro Nola, el pitcher de Phillies tendrá la responsabilidad en el montículo.
Los bateadores más peligrosos de México e Italia
El hombre clave de México es Jarren Duran, quien tiene un .500 de promedio de bateo. Va en el torneo de 10-5 con cinco rayitas, y cinco remolcadas sin olvidar sus tres jonrones.
Por Italia, Mastrobuoni tiene promedio inflado de .667 de promedio de bateo, va de 3-2 y tiene una producida.
SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO DE LA PÁGINA OFICIAL DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL | MÉXICO VS ITALIA
