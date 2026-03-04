México 0-2 Los Angeles Dodgers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol; marcador online
La Selección Mexicana se enfrenta a los Dodgers de Los Angeles en su juego de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Sigue con nosotros la transmisión minuto a minuto.
México enfrenta este miércoles un desafío de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol, y lo hará ante uno de los más grandes del deporte en el mundo, los Dodgers de Los Angeles, midiéndose en Camelback Ranch-Glendale, un parque de pelota en Arizona que recibirá a ambas novenas, para el duelo agendado a las 2:05 de la tarde, tiempo del centro de México.
La Selección Mexicana que encabeza Benjamín Gil, tiene su segundo juego para apuntalar al equipo, tras haber derrotado a los Diamantes de Arizona el martes y haber tenido importantes conclusiones, en una semana de actividad que continuará con el debut en el Clásico Mundial el viernes ante Gran Bretaña.
El compromiso no será nada sencillo y sin que sea un hecho, se estima que el line up que coloque Benji en el diamante, sea algo cercano al cuadro titular que buscará ese campeonato en el que sus rivales en el Grupo B son además der Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia.
SIGUE AQUÍ EN VIVO EL MINUTO A MINUTO DE MÉXICO BEISBOL VS DODGERS
NO TE PIERDAS LA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE AZTECA DEPORTES CON RANDY AROZARENA
Entrevista EXCLUSIVA con Randy Arozarena: “ESTAMOS MUY ENFOCADOS EN EL CLÁSICO MUNDIAL CON MÉXICO”
NO TE PIERDAS LA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE AZTECA DEPORTES CON ANDRÉS MUÑOZ
Entrevista EXCLUSIVA con Andrés Muñoz: “ESTOY PARA PONER EL NOMBRE DE MÉXICO EN ALTO”