Mike Máquina del Mal asegura saber quién sería el técnico de México para el Mundial 2030 y su nombre sorprende a todos

Todos los focos están puestos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la Selección Mexicana enfrentándose a Corea del Sur (historial a favor) , Sudáfrica y el ganador del Repechaje UEFA. En ese contexto, Javier Aguirre sabe que será el director técnico de esa competición en la que los aztecas serán anfitriones. Pero Mike Máquina del Mal dice que habrá otro DT en México de cara al 2030.

Según el reconocido streamer mexicano, México tendrá otro entrenador para el proceso mundialista de 2030 y el nombre que dio sorprendió a todos. En primer lugar, porque ya asegura que el Vasco Aguirre no seguirá post Mundial 2026 (donde la Selección Nacional ya conoce los estadios en los que jugará). Sea cual sea el resultado, habría otro DT.

El sorprendente nuevo entrenador que tendrá México, según Mike Máquina del Mal

Todo sucedió en su cuenta de X (ex Twitter) del influencer. “La Federación Mexicana de Futbol quiere a (Antonio) Mohamed como técnico después del Mundial (2026). O sea mandarían a la v*** a Rafa Márquez, que le habían prometido el proceso del 2030”, aseguró el reconocido streamer. Sin dudas, es una noticia muy llamativa para todos.

La federación mexicana de Futbol quiere a Mohamed como técnico después del mundial.

— Mike Maquina del Mal (@mikemaquinadel) December 8, 2025

¿Quién es Mike Máquina del Mal, el que inició un rumor fuertísimo sobre la Selección Nacional?

Miguel Bedean es un influencer mexicano que habla de futbol y se hizo muy reconocido a nivel mundial por sus críticas contra Lionel Messi y por su fanatismo por Cristiano Ronaldo, entre otras cosas. Ya ha hecho streams con colegas argentinos y de otras partes de Latinoamérica para ponerle picante a las discusiones.

A sus 33 años, Mike ha participado en varios eventos de gran alcance mundial, tales como Párense de Manos en Argentina, la Velada y muchos otros más. Ahora asegura saber quién será el sucesor del ‘Vasco’ Aguirre y sitúa al ‘Turco’ Mohamed como el principal apuntado.

Antonio Mohamed es un entrenador con muchos pergaminos

El entrenador de Deportivo Toluca ya ha ganado títulos en la Liga BBVA MX con diferentes equipos y se ha convertido en un ídolo en el futbol mexicano. El director técnico argentino sabe muy bien cómo llevar el día a día de un equipo. Hay que ver si realmente la FMF lo quiere para el próximo proceso mundialista y, en ese caso, si él aceptaría o no.

