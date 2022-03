¿Por qué no deben modificarse los fallos en el boxeo? | El Dictado

La irrevocabilidad de los fallos es una de las reglas de oro en el boxeo, pues otorga credibilidad al deporte y a los jueces que definen al ganador

Hoy quiero volver a hablar sobre la irrevocabildiad de los fallos en el boxeo, es decir, la prohibición que tienen las autoridades de modificar un resultado una vez que los boxeadores se bajaron del ring.

Cuando se han cambiado los fallos, pasa lo siguiente: “Yo autoridad, yo comisión de box, yo organización internacional, nombro a tres señores para que califiquen una pelea. Esos tres señores entregan su veredicto y si este no me gusta, lo cambio.”

Lo hicieron hace un tiempo en la pelea de Mariana Juárez con Vanessa Taborda. Cuando me enteré, me dije que no podía ser verdad. Alguien que modifica el pasado, alguien que decreta que lo que sucedió, no sucedió.

La primera ley del boxeo es: Los fallos no se modifican, con una sola excpeción. Esta es, cuando alguno de los peleadores da positivo por drogas.

En 1995, la Comisión de Boxeo del Distrito Federal, que presidía David García Estrada, anunció la intención de revocación de fallos, “cuando el caso lo amerite”. Y se le echó el mundo encima. Por fortuna se logró abortar la extravagante idea.

