Se va Fernando Gago… y Necaxa ya tiene candidatos para sustituirlo

Solo es cuestión de tiempo para que se anuncie en forma oficial la salida del técnico argentino Fernando Gago del conjunto de los Rayos de Necaxa luego de no lograr meter al equipo en el Play-In.

El entrenador sudamericano no logró consolidar un proyecto competitivo en el Apertura 2025 y la directiva de los Hidrorayos ya trabaja en la elección de su sucesor. Según el periodista César Luis Merlo Tres nombres han surgido con fuerza en la mesa: Martín Varini, Martín Perelman y Damián Ayude.

¿Quiénes son los candidatos para sustituir a Fernando Gago?

El principal candidato es el uruguayo Martín Varini, actual entrenador del equipo de FC Juárez, que jugará el Play-In enfrentando a los Xolos de Tijuana. El técnico de 34 años ha tenido una buena actuación en la Liga MX con un estilo ordenado y pragmático que le permitió a los Bravos competir. Su juventud y capacidad para potenciar jugadores lo convierten en la opción más atractiva para Necaxa, que busca un perfil capaz de construir un proyecto a mediano y largo plazo. Varini ya ha demostrado personalidad y liderazgo, y su nombre genera consenso dentro de la dirigencia.

Martín Perelman, otro de los mencionados, es exportado argentino que actualmente trabaja como asistente técnico en el Orlando City de la MLS. Perelman ha comenzado a sonar en el futbol mexicano gracias a su formación académica y su visión integral del juego, que combina experiencia en vestidores con preparación fuera de la cancha. Aunque su trayectoria como primer entrenador es nula, el Necaxa lo considera un perfil interesante para apostar por nuevas ideas.

El tercer candidato es Damián Ayude, quien recientemente tomó protagonismo en el futbol argentino al dirigir a San Lorenzo y que fue asistente del actual técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, con Deportivo Anzoátegui. Con experiencia en divisiones juveniles y un estilo ofensivo, Ayude representa una alternativa fresca y con capacidad para trabajar con jóvenes, algo que encaja con la filosofía de Necaxa de impulsar talento emergente.

La salida de Fernando Gago abre la puerta a un cambio de rumbo y la directiva analiza cuidadosamente cuál de estos tres perfiles puede ofrecer la combinación de experiencia, juventud y visión que el club requiere.

Lo cierto es que Martín Varini parte como favorito, pero tanto Perelman como Ayude esperan su oportunidad de dar el salto a la Liga MX.

