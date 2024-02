Cobertura Necaxa 1-0 Pachuca EN VIVO | Jornada 8 Clausura 2024

Minuto 40: Gol de Necaxa

40' Emilio Martínez abre el marcador para el Necaxa.

Continúa la actividad de la jornada ocho de la Liga BBVA MX del Clausura 2024 con el partido de Necaxa vs Pachuca. El partido inicia en punto de las 21 horas (tiempo del centro de México) y se disputará en el Estadio Victoria.

El conjunto de Necaxa llega invicto en la séptima posición de la tabla con 14 puntos conseguidos luego de ganar tres partidos y empatar cinco juegos. Por otra parte, Pachuca llega en el segundo lugar de la tabla con 18 puntos tras ganar seis juegos y perder dos encuentros.

Alineación de Necaxa

Portero: Unsain

Defensas: Oliveros, Montes, Peña y Martínez

Mediocampistas: Gómez Garnica, Arce y Monreal

Delanteros: Paradela y Cambindo

Alineación de Pachuca

Portero: Moreno

Defensas: González, Barreto, Micolta Y Rodríguez



Mediocampistas: Bautista, Pedraza, Idrissi, Sánchez y Domínguez

Delanteros: Rondon

