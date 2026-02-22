logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Necaxa 0-0 Toluca: En vivo y gratis el partido de la Jornada 7 del Clausura del 2026 de la Liga BBVA MX; RESULTADO online

Necaxa llega a la jornada 7 con la misión de ligar con tercer victoria y de paso ganarle al campeón Toluca, hazaña que no será nada sencilla en el choque de Liga MX.

Toluca Necaxa liga mx
Diego Barbosa (L) of Toluca, Cristian Calderon (C) of Necaxa and Andres Pereisa (R) of Toluca during the 10th round match between Necaxa and Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Victoria Stadium, on February 21, 2026 in Aguascalientes, Mexico.|Isaac Ortiz/Isaac Ortiz
Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

La fecha 7 del torneo, presenta un encuentro de mucho interés, cuando el equipo de Toluca visite a Necaxa que tiene racha de par de victoria y que anhela seguir por ese camino en esta fecha en donde los Rayos pondrás todo para no ser víctima del 'diablo'.

Toluca, como bicampeón y además invicto quiere hacer la diablura ante la escuadra de Varini, pero para ello tendrá que desplegar su mejor versión en el Estadio Victoria en donde es un hecho que los hidrocálidos se crecen ante su gente y la afición que los acompañara en 90 minutos.

Toluca llega como quinto del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, gracias a sus tres victorias y tres empates, en tanto que Necaxa está en el sitio 11, gracias a tres victorias y tres descalabros.

EN VIVO NECAXA VS TOLUCA LIGA MX JORNADA 7 CLAUSURA 2026
