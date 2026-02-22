Necaxa vs Toluca: Ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 7 del Clausura del 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

La fecha 7 del torneo, presenta un encuentro de mucho interés, cuando el equipo de Toluca visite a Necaxa que tiene racha de par de victoria y que anhela seguir por ese camino en esta fecha en donde los Rayos pondrás todo para no ser víctima del 'diablo'.

SIGUE AQUÍ EN VIVO EL PARTIDO DE NECAXA VS TOLUCA POR AZTECA SIETE, AZTECADEPORTES.COM Y NUESTRA APLICACIÓN

Toluca, como bicampeón y además invicto quiere hacer la diablura ante la escuadra de Varini, pero para ello tendrá que desplegar su mejor versión en el Estadio Victoria en donde es un hecho que los hidrocálidos se crecen ante su gente y la afición que los acompañara en 90 minutos.

Toluca llega como quinto del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, gracias a sus tres victorias y tres empates, en tanto que Necaxa está en el sitio 11, gracias a tres victorias y tres descalabros.