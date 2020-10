Jaime Munguía está listo para competir con la élite de los medianos

Jaime Munguía es un boxeador tijuanense invicto en 35 peleas y que presume 28 nocauts en su carera profesional que incluye el título mundial peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).



El 12 de mayo del 2018, Jaime derrotó por nocaut técnico al estadounidense Sadam Ali para conseguir el campeonato mundial de las 154 libras con apenas 21 años de edad. Munguía hizo 5 defensas exitosas de ese título entre 2018 y 2019 antes de tomar la decisión de subir de división y dejarlo vacante.

1.- TKO 4/12 VS LIAM SMITH (Reino Unido) Julio 21, 2018



2.- TKO 3/12 VS BRANDON COOK (Canadá) Septiembre 15, 2018

3.- UD 12/12 VS TAKESHI INOUE (Japón) Enero 26, 2019

4.- MD 12/12 VS DENNIS HOGAN (Irlanda) Abril 13, 2019

5.- KO 4/12 VS PATRICK ALLOTEY (Ghana) Septiembre 14, 2019

Después de la palma de triunfos en defensas titulares, Munguía se enfrentó con el irlandés Gary O’Sullivan en peso medio, división que Jaime no experimentaba desde el 2017. Derrotó a Gary por nocaut técnico en el round número 11 en enero de este atípico 2020 y dejó claro que puede competir en buen nivel en las 160 libras.

Será la segunda pelea de Jaime en el año y lo hará ante el bahameño Tureano Johnson, un veterano de 36 años, con pasado olímpico y una racha interesante de 21 victorias, 2 derrotas y un empate con 15 nocatus a su favor. Si Munguía supera esta prueba podría abrirse una ventana interesante para el 2021 que incluye una pelea de título mundial en peso medio.

Hay que ir paso a paso y Jaime lo sabe, pero también está consciente de su juventud, estatura, pegada y las facultades que desarrolla sobre el ring. Argumentos de sobra para poder pensar con conquistar una segunda categoría sin haber cumplido el cuarto de siglo, porque los 25 años llegarán hasta octubre del próximo año.

La posibilidad de enfrentar a los titanes del peso medio ya se dibujó en el panorama de Munguía en mayo del 2018 cuando la gente de Gennady Golovkin decidió enfrentar al armenio Vanes Martirosyan. Jaime era una opción para acompañar a GGG en la cima de la cartelera pero no sucedió.

Hay una probabilidad altísima de que Munguía ocupe un lugar en la cúpula del boxeo internacional en los siguientes años, situación grata para el boxeo mexicano porque acompañaría a Saúl Álvarez en el camino de boxeadores con peso específico y trascendencia mundial como Jermall Charlo, Sergiy Derevyanchenko, Demetrius Andrade, Chris Eubank Jr, Golovkin y hasta el mismo “Canelo”.

Mientras el tiempo alcanza al nuevo ídolo tijuanense le deseamos mucho éxito en esta misión llamada Tureano Johnson, un combate que podremos disfrutar este sábado 31 de octubre a las 10:30 de la noche por Azteca 7, La Casa del Boxeo.