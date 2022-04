Óscar Valdez, busca convencer en su pleito ante Shakur Stevenson

Óscar Valdez se mide ante Shakur Stevenson en Las Vegas, este próximo 30 de abril en Las Vegas, en combate de unificación de peso superplumas.

El boxeador Óscar Valdez está a exactamente una semana de medirse ante el gran Shakur Stevenson, campeón de la Organización Mundial de Boxeo, pleito en el cual pretende convencer, dejar atrás amargas experiencias y terminar con un nuevo cetro en su cintura.

El 30 de abril en el MGM Grand de Las Vegas, Valdez expone su récord como invicto, midiéndose ante Stvenson, pero además pone en juego su campeonato del Consejo Mundial de Boxeo de peso superpluma.

Valdez, a reivindicarse ante Shakur Stevenson

El boxeador Óscar Valdez , no esconde que el pleito ante el Robson Conceicao del 2021, fue una de sus peores peleas, en las que algunas ideas negativas le invadieron en el ring, por lo que dejó de hacer lo que tenía en mente.

Valdez no solo quiere ganar, quiere gustar, reivindicarse y tener una especie de comunión con la afición, en el combate en el que pretende dar un buen espectáculo.

“Para mí el 2021 fue de un gran aprendizaje, de las peleas más altas hasta las más bajas. Mi última pelea que fue ante Robson Conceicao, fue de mis peores espectáculos que he dado y yo estoy consciente de eso. Creo que no era yo, no estaba cien por ciento concentrado, estaba pensando en críticas que no tenía que ponerles atención y me parece que se vio en la pelea. Pero creo que eso también hizo lo que soy ahorita, vengo concentrado y con la mente fría”, comentó Valdez a la Casa del Boxeo, a una semana de que entre en acción.

Óscar Valdez, vaticina una pelea “de ajedrez”

El mexicano Óscar Valdez, aseguró que aunque la gente quiere ver un pleito en el que dejen el alma y el cuerpo en el ring, él pronostica un combate como si fuera una partida de ajedrez, por el estilo de Stevenson.

“Mi objetivo no es solo ganar, sé que la pelea contra Stevenson, será una guerra, de intercambio, que al público le gusta ver sangre. Pero este duelo será más lento, como un juego de ajedrez de más inteligencia y quien sea inteligente, saldrá con la victoria esa noche”.

Box Azteca transmitirá EN VIVO Valdez vs Stevenson

El 30 de abril en La Vegas, Óscar Valdez enfrentará a Shakur Stevenson en Las Vegas, en duelo que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con el análisis y comentarios del Box Azteca Team.

El combate es de pronóstico reservado, y es imperdible, pues luce como una guerra desde el round 1 hasta el 12, sino es que termina antes por nocaut.