Alejandra Orozco: Es un lugar que hemos soñado desde hace mucho

Tras ganar la plaza olímpica para México en plataforma de 10 metros sincronizados para Tokio 2020, La clavadista mexicana, Alejandra Orozco, habló sobre el significado de este nuevo triunfo.

“Es un lugar que hemos soñado desde hace mucho, un sueño en conjunto, un trabajo en equipo, sumando el equipo con el de mi compañera, ahora que estábamos en Guadalajara, nos comprometimos y sabíamos que había oportunidad en esta pareja, teníamos que mostrarnos el mundo como una nueva pareja que quería llegar a Tokio, han sido unos años de emociones, somos una pareja que se ha consolidado a nivel nacional e internacional”

Además, Alejandra habló de lo complicado que ha sido entrenar en medio del covid-19.

“Lo que más nos ha costado con este nuevo cambio en el proceso fue la incertidumbre, era saber si si o no se iban a dar los olímpicos, cómo iba a ser la relación en casa, cuando serían las clasificaciones, cuando serían las competencias, tal vez eso fue un poco lo que no pudo haber movido la mente como fue eso, es lo que nosotros decidimos no darle tanta importancia sino que teníamos la oportunidad de mejorar y de avanzar”

Alejandra Orozco en constante evolución

También, la clavadista mexicana destacó la labor que ha tenido en estos últimos años en su disciplina y su constante evolución.

“Han sido cinco años de preparación, no empezamos en esto del año pasado o desde el mes pasado, desde Rio ya estábamos pensando en lo siguiente, cada año hay que sumar, esto sirvió para darnos cuenta que nivel tenemos, y saber que estamos en el radar”

Finalmente, Orozco se animó a hablar sobre los protocolos para Tokio 2020.

“Los protocolos han sido muy buenos, tener que juntar a muchos en la alberca ha sido una gran labor, como hacemos pruebas cada dos días...Eso nos da tranquilidad porque lo lindo que va a ser ese estilo de los juegos olímpicos, creo que está muy bien, que está suficiente que nosotros estamos ahorita yendo sólo de la alberca al cuarto”