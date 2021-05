El secreto de Briseida Acosta para vencer a María del Rosario Espinoza

Briseida Acosta firmó su nombre en la plaza olímpica de taekwondo luego de vencer el fin de semana a María del Rosario Espinoza en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento. La atleta de 27 años tomó revancha tras quedarse en el camino de Río de Janeiro 2016.

Acosta sabía que era una de sus últimas oportunidades de asistir a los Juegos Olímpicos y para ello derrotó en punto de oro a Espinoza, tres veces medallista olímpica por México.

“Representa mucho, todo mi respeto para María, la capacidad de adaptación que tiene y ha tenido a través de los años es algo que se encuentra en muy pocas personas. Es algo que le admiro y respeto mucho. Pelear con alguien tan grande como ella y tener la capacidad de ir manejando poco a poco los combates me da la pauta para saber que soy capaz de lograr mis objetivos”, expresó Briseida en una conferencia de prensa presencial en la Ciudad de México.

La motivación que otorga vencer a Espinoza

El taekwondo es la cuarta disciplina que más medallas le ha otorgado a México en la historia de los Juegos Olímpicos. Han sido 7 en total, con 2 de Oro, 2 de plata y 3 de bronce. Acosta sabe que los ojos de la afición mexicana estarán sobre ella, tras eliminar a Espinoza.

“No creo que sea presión, para mí es algo que me alienta, me gusta cuando me dicen que tengo un compromiso con lo que ha pasado y los resultados que obtuvo María. Ese compromiso lo acepté desde el momento que dije ‘quiero estar en Juegos Olímpicos y quiero hacer el mejor papel posible’, y por eso es que he buscado tener la mejor preparación, lo más enfocada”, mencionó la deportista.

Briseida regresará a Miami para continuar sus entrenamientos con miras al Panamericano de Taekwondo que se realizará en Cancún a partir del 5 de junio donde estarán las mejores exponentes del continente, algunas de ellas que también estarán en Tokio 2020.