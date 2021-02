Kevin Berlín piensa en grande rumbo a Juegos Olímpicos de Tokio

El clavadista mexicano Kevin Berlín habló sobre sus planeas previo a la justa veraniega de este año de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde espera seguir perfeccionando un nuevo clavado y a seguir creciendo en una disciplina que tantos triunfos le ha dado al deporte de nuestro país.

El 2020 fue un año complicado para el deporte en general y el mexicano no fue la excepción. Pese a la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio, hubo áreas de oportunidad para ciertos atletas en busca de mejorar sus condiciones para la justa veraniega reprogramada por julio a agosto de 2021.

Kevin Berlín es uno de esos atletas que vieron en esta situación de salud una oportunidad para mejorar sus clavados para la competencia. Además, se recuperó de un desgarre abdominal que necesitaba meses de rehabilitación: “Hablando no solo de mi clavado, sino también por la lesión que traía, la pandemia me ayudó para la recuperación y para mejorar mi preparación. En lo físico me siento mejor y si, lo tomé para positivo. Hablando de mi clavado nuevo (cuatro y media adentro), hoy creo que estoy entre los mejores, por el grado de dificultad que tengo. No digo que por tener este grado de dificultad ganaré el oro, pero solo los mexicanos estamos haciendo este clavado y creo que estoy muy bien”, dijo el clavadista de 19 años.

El veracruzano ha estado practicando un nuevo clavado con mayor grado de dificultad y con eso estar al nivel de los mejores clasificados del mundo. Entre sus credenciales está ser doble de medallista panamericano en Lima 2019 y junto a Iván García ha hecho una de las mejores duplas en nuestro país. Ahora se prepara para debutar en Juegos Olímpicos. “He entrenado mucho, me he esforzado mucho más y estoy haciendo clavados nuevos que no son nada sencillos hacerlo, un clavado que casi nadie hace, estoy entre los mejores, hablando más sobre el grado de dificultad que tengo”, agregó Berlín.

La rivalidad se queda en la competencia

En el aspecto individual, tendrá que buscar una plaza en plataforma de 10 metros junto al propio García y Germán Sánchez, dos experimentados en esta disciplina. Pese a la rivalidad deportiva, exista una competencia sana y amistosa entre ellos: “Tenemos una relación sana, pero cuando es competencia es ir a competir. Fuera de ellas somos amigos, hay una hermandad, un equipo, entonces lo que queremos que vaya el que sea mejor, el mejor preparado y claramente todos queremos ir a Tokio.”

Kevin también aprovechó para agradecer los apoyos gubernamentales y las pruebas de salud previo al magno evento: “Para nosotros creo que es algo bueno lo de las vacunas, porque somos gente que va a salir del país y pues lo principal es no contagiarnos y no contagiar a nuestras familias”, concluyó el miembro del equipo de Juan Bautista, quién confía en sus condiciones para dar la sorpresa y buscar el podio en el mayor escenario deportivo.