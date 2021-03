Las dudas sobre los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Mucho se ha hablado de qué va a pasar realmente con los Juegos Olímpicos en Tokio y al respecto, muchas preguntas siguen sin respuestas definitivas. A cinco meses de su realización, todavía no se determinan las condiciones generales en las que se desarrollarán.

Las incógnitas siguen siendo casi las mismas desde hace un año e incluso más.

¿Se realizarán realmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Al 24 de febrero de 2021, el mensaje oficial del COI y los anfitriones es que los juegos se celebrarán definitivamente, aún con el escepticismo que han mostrado medios de comunicación tanto dentro como fuera de Japón y de los rumores que todavía se ciernen sobre su posible cancelación.

Por si te interesa: Luka Romero, el Messi mexicano que ya ni es convocado en su equipo

¿Cómo serán los Juegos Olímpicos en la pandemia?

Las conclusiones básicas son que habrá medidas estrictas de convivencia: se restringen las actividades turísticas; se aplicarán pruebas PCR constantes desde la llegada de deportistas al país nipón y durante su estancia; los atletas no podrán abandonar la Villa Olímpica; los atletas que den positivo serán aislados y no podrán competir, etc.



¿Deberán vacunarse los atletas?

NO será requisito indispensable, pero se les invitará a hacerlo por el mejor desarrollo de los juegos para todos los involucrados.

¿Habrá público en las gradas?

Pregunta sin respuesta definida. La intención es que sí, con restricciones, pero también entra la posibilidad de hacerlos a puerta cerrada. La pandemia y su control decidirán finalmente si esto es posible.

Por si te interesa: Las mujeres más presentes que nunca en el deporte

¿Se admitirá a visitantes extranjeros?

Asunto por resolver todavía. Por el momento sigue habiendo cierre de fronteras para evitar la propagación del virus y tal vez en marzo se podrían flexibilizar para viajeros con visado nuevo de negocios, estudios o residencia. Los turistas podrían tener una oportunidad mas adelante conforme avance el control de contagios.



¡En estos Juegos Olímpicos, sin duda, todo puede suceder!