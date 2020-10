10 de los mejores deportistas de la historia

Hablar de los mejores deportistas del mundo y de la historia es meterse en un debate interminable. Cada quién tiene sus gustos y estándares de lo que representa ser laureado en el ámbito deportivo. Apropósito del pasado domingo 11 de octubre, llamado como el día de los grandes campeones con los hitos de Rafael Nadal (su Grand Slam número 20 ganado), LeBron James (4 títulos de NBA) y Lewis Hamilton (91 Grandes Premios ganados), abrimos el tema sobre quiénes son los “meros, meros” según mi óptica y sin llevar un orden específico:

EL TOP 10

SERENA WILLIAMS

-Máxima ganadora de Grand Slam femeniles con 23 (Era abierta).

-A un título de Margaret Court (24) como máxima ganadora de Grand Slams de la historia.

-Récord de 39 títulos de Grand Slam entre sencillos y dobles.

-1 Medalla de oro individual en Juegos Olímpicos.

-3 Medallas de oro en parejas en Juegos Olímpicos.

AYRTON SENNA

-3 veces campeón del Mundo de Fórmula 1.

-Excelente piloto en condiciones limitadas como la lluvia, razón por la que supera a mi punto de vista a Schumacher.

-Pudo ganar más de no ser por su muerte en San Marino en 1994.

-Piloto con mayor número de poles consecutivas, con las ocho que conquistó entre España en 1988 y Estados Unidos en 1989.

-Más triunfos en Mónaco con 6 y en San Marino con 8.

ROGER FEDERER

-Empatado como máximo ganador de Grand Slams con 20 de todos los tiempos (Junto a Rafael Nadal).

-Récord de 310 semanas y 237 consecutivas como número 1 del mundo.

-1 Medalla de oro parejas en Juegos Olímpicos.

-Jugador completo en las 3 superficies (tierra batida, dura y en pasto).



-Más semifinales consecutivas del Grand Slam.

BABE RUTH

-7 campeonatos de Serie Mundial.

-714 jonrones.

-2,213 carreras impulsadas.

-.342 de porcentaje de bateo.

-1 campeonato de bateo.

-Parte de la “Novena del Siglo” de Grandes Ligas.

-Exitoso bateador y lanzador, algo inaudito en la época actual.

-"El Bambino” fue afamado jugador de los Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston.

-The Associated Press lo eligió como el atleta del siglo en 1999.

-Héroe cultural en los Estados Unidos.

-Salón de la Fama en Cooperstown.

TIGER WOODS

-Segundo jugador con más “Majors” con 15 (3 por detrás de Jack Nicholas).

-Récord de 82 ganados en la PGA (empatado con Sam Snead).

-Récord de más torneos consecutivos haciendo el corte con 142.

-Récord de más veces siendo “Jugador del Año” de la PGA con 11.

-Único jugador que ha conseguido ganar en dos ocasiones la FedEx Cup en 2007 y 2009 (El otro es Rory Mcllroy).

-Lideró la lista de ganancias en el circuito estadounidense en diez ocasiones (1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 y 2013).

-Popularizó el golf a nivel mundial como gran marca comercial.

PELÉ

-Récord de 3 Campeonatos del Mundo.

-Récord de 1279 goles.

-767 goles oficiales.

-Anotador histórico de Brasil con 77 goles.

-2 Copas Libertadores con el Santos de Brasil.

-2 Copas Intercontinentales.

-6 Campeonatos de Liga en Brasil.

-Anotador histórico del Santos de Brasil con 643 goles.

-Figura que popularizó el futbol a nivel mundial.

-Uno de los fundadores del llamado “Jogo Bonito”.

-"Jugador del Siglo” por IFFHS en 1999.

USAIN BOLT

-11 Campeonatos del Mundo.

-8 Medallas de Oro en Juegos Olímpicos.

-Récord del Mundo en 100 metros planos con 9.58 segundos.

-Récord del Mundo en 200 metros con 19.19 segundos.

-Posee los récords mundiales de los 100 y 200 m lisos, así como la carrera de relevos 4×100 con el equipo de Jamaica.

-Es uno de 7 atletas que en la historia han ganado títulos en las categorías juvenil, júnior y absoluta.

MUHAMMAD ALI

-Campeón indiscutido de peso completo.

-1 Medalla de Oro en Juegos Olímpicos.

-Único boxeador en conquistar en tres ocasiones el campeonato lineal (1964, 1974 y 1978) e indiscutido (1964, 1967 y 1974) de peso pesado.

-Enfrentó memorables combates contra los más renombrados pugilistas de su tiempo, como Archie Moore, Henry Cooper, Sonny Liston, Floyd Patterson, Ernie Terrell, Joe Frazier, George Foreman y Ken Norton.

-Seis de sus peleas han sido consideradas como las mejores del año por la revista The Ring.

-Líder social y cultural en los Estados Unidos gracias a su defensa de los derechos humanos y raciales.

-Salón de la Fama en Canastota.

-Protagonista de la “The Fight of the Century” ante Joe Frazier en 1971.

-Protagonista de “The Rumble in the Jungle” frente a George Foreman en 1974.

-Protagonista de “The Thrilla in Manila” contra Joe Frazier en 1975.

MICHAEL PHELPS

-Atleta olímpico más condecorado de todos los tiempos con 28 medallas.

-Récords de más medallas olímpicas de oro con 23.

-Récord de más medallas de oro en eventos individuales con 13

-Récord de más medallas olímpicas en eventos masculinos con 15.

-Máximo medallista de oro en una sola edición de los juegos en Beijing 2008 con 8 preseas.

-Récord Mundial en 400 metros estilos con tiempo de 4:03.84.

-Récord Mundial en 4x100 m libre (3:08.24) junto a Garrett Weber-Gale, Cullen Jones y Jason Lezak

-Récord Mundial en 4×200 m libre (6:58.55) junto a Ryan Lochte, Ricky Berens y David Walters.

-Récord Mundial en 4x100 m estilos (3:27.28) junto a Aaron Peirsol, Eric Shanteau y David Walters.

MICHAEL JORDAN

-6 campeonatos de NBA

-5 Premios al Jugador Más Valioso de las Finales.

-5 Premios al Jugador Más Valioso de la NBA.

-3 Premios al Jugador del Juego de Estrellas.

-2 Premios como ganador del Concurso de Clavadas.

-2 Medallas de Oro en Juegos Olímpicos.

-Miembro del “Dream Team” en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

-Campeón Colegial de la NCAA en 1992 (con North Carolina).

-Mejor promedio de puntos por partido de la historia con 30.1.

-Marca comercial de gran éxito a nivel mundial y creador de Air Jordan.

-Ídolo cultural de los 80s y 90s (para más referencia ver “The Last Dance”).

-Salón de la Fama en Springfield.

PILÓN 1

TOM BRADY

-6 veces ganador del Super Bowl con los Patriotas de Nueva Inglaterra.

-4 Premios al Jugador Más Valioso del Super Bowl.

-3 Premios al Jugador Más Valioso de la NFL.

-14 Pro Bowls.

-Quarterback con más triunfos en la historia con 207.

PILÓN 2

SIMONE BILES

-Récord de 19 medallas de Oro Mundiales.

-Récord estadounidense de 25 medallas totales en Mundiales.

-4 medallas de Oro en Juegos Olímpicos.

Rubén Ramos Duarte

Azteca Deportes