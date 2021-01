El miedo que tienen los atletas por asistir a los Juegos Olímpicos

La polémica que se ha generado a raíz de haber pospuesto los Juegos Olímpicos del 2020 al 2021, es parte de todos los involucrados: Directivos, organizadores, público, países y por supuesto, deportistas.

Algunos deportistas japoneses también tienen algo que decir al respecto. Incertidumbre, expectativas, y sueños que por momentos parecen inconclusos, son algunos de los sentimientos que pasan por la mente de muchos de ellos.

La edad y qué ocurrirá con el proceso de selección que ya se había concretado, también constituyen motivos de confusión para algunos deportistas, y por otro lado, también están los que siguen preparándose para cualquiera que se la fecha o el momento de participar en este importante evento mundial. Este es el caso de Fukuoka Kenki, candidato a la selección nacional masculina de Rugby.

Takato Naohisa (candidato a la selección japonesa de Judo en la categoría de 60 kg masculino), es otro de los deportistas que está dispuesto a luchar cuando sea, con el convencimiento de que vencer al coronavirus es la prioridad. Esto no descarta su desconcierto por la posibilidad de que rehicieran selección de candidatos. En una entrevista Naohisa expresa: “Sería injusto psicológicamente hacer competir a aquellos que ya se clasificaron con los que no pudieron. Que los que se clasificaron primero se vieran desfavorecidos, no lo veo bien, quiero que el deporte sea justo”.

Para otros deportistas, seguir sano y salvo ante esta pandemia es lo más importante; pero están también entre los deportistas japoneses aquellos para quienes estos Juegos eran o son la última y máxima oportunidad de su carrera. Mizutani Jun (candidato a la selección nacional de tenis de mesa), uno de ellos con 32 años de edad.

Posponer los Juegos Olímpicos 2020 ha representado muy diversas opiniones que van desde la incertidumbre hasta incluso el alivio para algunos, más que nada por la posibilidad de que para cuando se celebren, el mundo haya logrado que la pandemia se encuentre en niveles controlados y sin riesgos para los deportistas, pero también para poder compartir la experiencia con el público que tanto motiva y refuerza las ganas de competir.

Por Andrea Sola/Azteca Deportes