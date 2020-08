A 8 años de la medalla de Paola Espinosa en Londres 2012

Ciudad de México.- Hace 8 años, Paola Espinosa puso en lo alto el nombre de México. El 31 de julio de 2012, la joven clavadista cumplía 26 años de edad y por segunda vez conseguía una medalla olímpica, en los Juego Olímpicos de Londres 2012.

Hoy ese recuerdo sigue intacto, es algo que atesora y más por ser su cumpleaños.

“Sabes tengo un recuerdo súper bonito. El que nos colgaran las medallas a Ale y a mí. El poder dar la vuelta en la alberca, voltear a las gradas y ver como muchos mexicanos me estaban cantando las mañanitas. Entonces es un recuerdo súper bonito de esta medalla” comentó Paola Espinosa sobre la medalla de plata que ganó en Londres.

El 31 de julio es una fecha que no puede olvidar, más ahora cuando Paola Espinosa con 34 años de edad ya es madre y su hija por increíble que parezca cumple el mismo día que ella.

“Me encanta el tema de tener tantas cosas importantes, tantas cosas representativas este día. Ahora con el tiempo nunca me iba a imaginar que iba a llegar algo tan importante en mi vida justo en este día, que es el nacimiento de mi hija. Me emociona saber que voy a cumplir años, me emociona que voy a despertar y le voy a cantar las mañanitas a mi hija, la cual ya sabe, ya entiende, ya me abraza y sabe que es el cumpleaños de las dos y ella esta feliz” agregó Paola en entrevista virtual.

El lazo entre Paola Espinosa e Ivana es único, el amor entre ambas lo demuestran en cada momento y en especial este día que cumple años. Por otro lado, la clavadista se mantiene firme para asistir a otros Juegos Olímpicos y lograr una tercer presea.

“Ese sueño sigue latente, muy presente en mi corazón, en mi cabeza y sabes este tiempo me ha servido muchísimo para planear, pensar, para seguir echándole ganas al tema de la fuerza en las piernas, entonces tengo ese sueño presente y espero que se me pueda dar un momento importante como este día” comentó Paola de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Hoy, Paola Espinosa celebra 34 años de edad y tras 8 años de su medalla de plata en Londres 2012, puede presumir que es un emblema del deporte nacional.

¡Feliz Cumpleaños Paola!

Con información de: @EmilioCE_