Luis Álvarez deja al ‘Abuelo’ atrás y ya piensa en Tokio

Tras un largo camino, el arquero mexicano Luis Álvarez se prepara en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) para los segundos Juegos Olímpicos de su carrera, pero ya quiere dejar atrás el mote de “El Abuelo”.

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, el originario de Mexicali habló acerca de las dificultades que vivió en este proceso olímpico para obtener su boleto a Tokio 2020, de la dualidad con su alter ego, y de lo que veremos de él para la justa veraniega.

“Ha sido difícil, por cosas personales, cosas deportivas. Fueron cambios muy repentinos. Pero sigo entrenando aquí en el CNAR. No es tan amigable el proceso, dadas las situaciones globales. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocerme a mí mismo y también a las personas que me rodean. Todo el esfuerzo ha valido la pena”, apuntó.

Tras ganar la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco celebrado en Monterrey, Nuevo León, el arquero mexicano consiguió su pase a la justa olímpica.

“Apenas se dio el primer paso. El segundo es clasificar al equipo a Juegos Olímpicos, y estas plazas las conseguiremos a finales de junio, principios de julio, en la Copa del Mundo de París, tres semanas antes de Tokio”.

A pesar de su conocido apodo, prefiere dejar de utilizarlo

Desde niño, Luis Álvarez empezó a ser llamado “El Abuelo”, pero no es un mote que fuera de su agrado.

“El apodo del ‘Abuelo’ no surgió de algo bonito. Eso me lo dijeron a los 12 años. Dime a qué niño le gustaría que le dijeran así. Era bullying. A la fuerza adopté el apodo. Es que sí era muy amargado cuando estaba más morro. Para Londres 2012, el apodo me ayudó, creé una dualidad entre Luis Álvarez y El Abuelo”.

Sin embargo, el oriundo del estado de Baja California, también comentó que ya quiere dejar en el pasado el álter ego de “El Abuelo”.

“Había días que no dormía nada. Pensaba de todo. Hasta que un día dije: ‘Abuelo, te valoro mucho, pero ya no puedes estar bajo control’. Agarré un lápiz, le dije muchas gracias, y ahí se quedó. Ya Luis Álvarez está muchísimo más en control”.

Sobre el hecho que para Tokio 2020 no habrá público extranjero, el arquero mexicano señaló que sí será algo diferente, respecto a su experiencia en Londres.

“El público influye mucho en unos Juegos Olímpicos. Aquí, en cada partido es como si fuera una final, entras al estadio, te presentas, lanza un arquero, luego el otro. El público juega un papel muy importante, yo creo que Japón, al ser un país muy tecnológico, harán algo similar a lo de la NBA, para tener ese ambiente de los aficionados”.

Ya fue vacunado contra el Covid-19

En la categoría individual, además de Álvarez, solamente la arquera Alejandra Valencia es la otra persona que cuenta con una plaza olímpica, la cual la obtuvo desde 2019. Sin embargo, ambos buscarán aportar para conseguir el pase por equipos en las próximas competencias clasificatorias.

Finalmente, el originario de Mexicali, comentó que ya recibieron la vacuna contra el coronavirus.

“Nos aplicaron la primera dosis el 1 de abril. La segunda nos tocará a finales del mes. Después de eso veremos si nos dejan salir un poco para despejarnos. Ya vacunaron a todos los que están en el CNAR”, sentenció el mexicano.

Estamos cada vez más cerca de los Juegos Olímpicos de Tokio y la esperanza de obtener alguna medalla para el país, recae de manera considerable en los arqueros. ¿Podrá Luis Álvarez regresar con una presea?