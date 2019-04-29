Otro top cinco para Gaby López

CIUDAD DE MÉXICO.- Sigue encendida. Por segunda semana consecutiva, la golfista mexicana Gaby López finalizó en el top cinco de una justa avalada por el LPGA TOUR, la mejor gira femenil del mundo.

En esta ocasión, la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), compartió la quinta posición del HUGEL-AIR PREMIA LA Open, fecha que tuvo como escenario el Wilshire Country Club de Los Ángeles, California, donde estuvo en juego una bolsa de un millón y medio de dólares.

La capitalina registró recorridos de 69, 68, 73 y 66 para un total de 276 golpes, ocho bajo par. Este fue el cuarto top ten de la temporada para la jugadora de 25 años de edad, y su segundo mejor resultado hasta el momento del 2019 en la gira de la Ladies Professional Golf Association (LPGA TOUR).

Hay que recordar que la triunfadora en 2018 del Blue Bay LPGA en China, ha librado el corte en los nueve torneos que lleva disputados en la actual temporada. La triunfadora de la justa californiana con score de 270 impactos, 14 menos, fue la australiana Minjee Lee.

Symetra Tour

En actividad correspondiente a la gira de ascenso de la LPGA, las mexicanas Alejandra Llaneza y Fernanda Lira (hole in one en la segunda ronda), finalizaron empatadas en el sitio 31 del Murphy USA El Dorado Shootout realizado en el Mystic Creek Golf Club de Arkansas.

Mientras que Brenda González, concluyó en la posición 50 del evento que repartió una bolsa de 150 mil billetes verdes y que adjudicó la estadounidense Cydney Clanton al vencer en tres hoyos de desempate a la paraguaya Julieta Granada.