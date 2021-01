Peligra la vida de Michael Phelps, teme su esposa

La pesadilla no termina para Michael Phelps, pues aún sigue batallando contra la depresión, enfermedad que ha provocado que el medallista Olímpico piense en quitarse la vida, situación que tiene desesperada a su esposa.

Nicole Phelps compartió en una entrevista para el diario ‘Today’ la experiencia que ha vivido al combatir la terrible enfermedad que padece el máximo medallista en la historia de los Juegos Olímpicos.

“Después de que Vanessa perdió a Kobe (Bryant), todo lo que pude hacer fuer mirar a Michael y decir, ‘¿podemos ayudarte? Porque si te pierdo, no sé qué haré’. He tenido algunos altibajos aterradores. Esta enfermedad nunca desaparece. La historia ha sido siempre la misma: Michael Phelps ha tenido depresión, la ha superado tras someterse a tratamiento, ha recogido un abanico de oros olímpicos en Río de Janeiro y ahora todo será perfecto. Ojalá fuera cierto. Creer eso es caer en la ignorancia”, reveló Nicole Phelps en entrevista.

Esposa de Michael Phelps intenta ser su terapeuta

Michael Phelps cayó en depresión luego de los Juegos Olímpicos de Río, justa que le permitió colocarse como el máximo medallista de la historia con un total de 23 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce, que lo dejan con un total de 28 preseas que cosechó entre 2004 y 2016.

Finalmente, Nicole expresó que por momentos ha intentado ser la terapeuta de Michael para tratar de ayudar a su esposo a salir de la crisis.

“Solía pensar que podía arreglarlo, ser su psicóloga, lo que él necesita, pero lo que he aprendido es que no puedes responsabilizarte por cómo se siente, no importa cuánto lo ames”, concluyó Nicole.

En algún momento, Michael Phelps reveló que “había una parte de mí que no quería estar viva”, palabras que encendieron las alarmas en el entorno del ex nadador que maravilló al mundo de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.