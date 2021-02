Revelan detalles sobre vacunación contra Covid-19 para atletas olímpicos mexicanos

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, dio un avance sobre el proceso de vacunación contra Covid-19 para los atletas mexicanos que participarán en Tokio 2020. El directivo adelantó que posiblemente sea en mayo cuando los deportistas reciban la primera dosis, y estén en tiempo para la segunda antes de viajar a Japón para la justa veraniega.

“Es un honor que el Presidente hizo eco de nuestra petición, solicitándole que nos consideraran para la vacunación antes de salir a los Juegos. Se nos da un término aproximado en mayo. Reconozco al Presidente de la República que lo diera a conocer y dio tranquilidad y esperanza a nuestros deportistas de llegar en mejores condiciones. Es importante llevar una delegación cubierta en temas de salud” recalcó Padilla Becerra en una videoconferencia realizada a 150 días de la inauguración.

En la charla virtual también estuvo Ivar Sisniega, secretario general de Panam Sports, organismo cercano al Comité Olímpico Internacional. Se mostró confiado en que el gobierno de México garantizará la vacuna para los clasificados a Tokio y a la delegación, ya que por el número de personas, no representa un gran impacto para la inoculación a nivel nacional.

“COI nos ha dicho que no va interceder para conseguir vacunas para los atletas. Depende de cada país. Un número de atletas que andará en 200 personas no tiene ningún efecto en la población en general. Es más un tema de percepción porque un número tan reducido no afecta. No es un requisito del COI llegar vacunado y no es algo que vaya a impedir la participación de México, pero esperemos que aquí se dé y vayan vacunados a los Juegos Olímpicos” deseó quien fuera atleta olímpico por el país.

Ambos directivos dieron detalles sobre los protocolos de seguridad sanitaria que les ha dado a conocer el Comité Organizador. Incluye la cancelación del tradicional izamiento de bandera en la Villa Olímpica para evitar aglomeraciones. Sí habrá desfile en la inauguración pero con un número reducido de deportistas por país. Los atletas deben llegar a la Villa con máximo 5 días de antelación a sus competencias, y salir 48 horas después de terminar su participación. Se les harán pruebas de Covid cada 4 días.

¿Habrá público en los Juegos Olímpicos?

Sobre la presencia de público en las tribunas, se explicó que la decisión dependerá exclusivamente del gobierno japonés, y que aún se analizan posibilidades con aforo reducido.