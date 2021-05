Yo me veo en el podio de Tokio 2020: Briseida Acosta

La taekwondoína mexicana Briseida Acosta aspira a lo máximo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, especialmente por estar en una disciplina en la que el país es considerado una potencia mundial.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, la sinaloense también habló de este largo camino para clasificar a su primera justa veraniega, sus inicios en el taekwondo, la competencia con María del Rosario Espinoza y lo que espera en Tokio.

“Yo me veo en el podio. Obviamente he soñado estar en una final olímpica, las diferentes cosas, es importante saber que cada combate será decisivo y para eso vamos a tener que estar preparados. Siento que ese día me voy a sentir poderosa, no es mentira que yo quiero la medalla. Algunas personas me dicen que te comprometes mucho Briseida, pase lo que pase si yo no sueño eso, entonces para qué voy”, señaló.

Te puede interesar: Briseida Acosta deja a María del Rosario Espinoza fuera de Tokio 2020

Después de mucho sacrificio, logró el boleto

Al ser parte de la categoría de más de 67 kilogramos de taekwondo femenil, Acosta tuvo que competir contra una leyenda mexicana como la triple medallista olímpica, María del Rosario Espinoza. Hasta que la tercera fue la vencida, tras derrotarla en un combate por el boleto en días pasados, pero siempre con una sana competencia.

“Yo nunca me sentí la sombra de María. Siempre lo he dicho, estábamos persiguiendo el mismo objetivo, como lo decían, una de las dos teníamos que ir. Este es mi tercer ciclo olímpico, a ella le tocaron dos antes y este es el mío, que se concluyó. Nadie es sombra de nadie, yo tengo mi propio camino, mis medallas mundiales, en Panamericanos, y yo me centraba en mí”, apuntó.

Te puede interesar: Países que tomaron la decisión de no ir a Tokio 2020

Briseida Acosta irá sin presiones a Tokio 2020

Sobre el hecho de si existe una presión adicional para sus primeros Juegos Olímpicos, por los anteriores éxitos que ha tenido México en esta disciplina, esto comentó.

“No, la realidad es que México está en un deporte capaz de dar resultados en cualquier escenario mundial, a mí me dice que yo tengo la capacidad para hacerlo también”.

Briseida Acosta se dio tiempo de hablar un poco de los inicios de su carrera y como no siempre el taekwondo fue su primera opción para hacer deporte, a pesar de estar en un familia que practica la disciplina.

Te puede interesar: El estado que se postuló para albergar los Juegos Olímpicos 2021

“A mis cinco años renegaba mucho del taekwondo. Luego me metieron al atletismo, pero no se me dio. Entonces pedí regresar e hice un trato con mis papás de hacerlo con la meta de conseguir la cinta negra”, recordó.

Briseida se fue a preparar a Miami

Aunque no quedó ahí y la mexicana de 27 años de edad le empezó a gustar competir, la sensación de los combates. Hasta que tuvo que tomar una difícil decisión en su trayectoria, después de varios años con su padre como entrenador y viajar a prepararse a Miami.

“Ya tenía algunos años en Selección Nacional, entrenando en México. En ese momento, fue la decisión más adecuada”.

Luego de tanto tiempo de pasar con su familia, este cambio en su vida le ayudó en muchos aspectos a Briseida Acosta.

“Cuando creces como atleta, creces como persona. No creo que sean trayectorias diferentes, el hecho era que buscaba mi camino olímpico, mi carrera y me abrió los horizontes, tanto táctica y físicamente. Afortunadamente el trabajo se refleja en los resultados”, declaró.

Ahora, con el reciente boleto olímpico que obtuvo la originaria de Navolato, Sinaloa, se preparará para poner en alto el nombre de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.