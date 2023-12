Cobertura en vivo Patriots vs Chiefs | Semana 15 NFL

La jornada dominguera de la semana 15 de la temporada 2023 de la NFL se abre con el encuentro entre New England Patriots recibiendo en el Gillette Stadium a los Kansas City Chiefs a partir de las 12:00 horas tiempo del centro de México.

Si bien New England Patriots están prácticamente fuera de los playoffs, el choque con los Chiefs siempre despierta interés. Es uno de los encuentros que aunque no le vayas a ninguno de los dos equipos no te quieres perder.

Kansas City quiere retomar la senda del triunfo después de dos derrotas consecutivas. Hasta ahora cuentan con una marca 8 ganados y 5 perdidos; en tanto Los Patriots, bajo la dirección del legendario head coach Bill Belichick, buscan su segundo triunfo consecutivo, algo que no han logrado en toda la temporada.

El equipo de New England suma hasta el momento solamente 3 triunfos y 10 derrotas para ubicarse en el último puesto de la División Este de la Conferencia Americana.

