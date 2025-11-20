Piojo Herrera podría volver a la Liga BBVA MX tras el fracaso con Costa Rica y el Mundial 2026

Miguel Herrera vivió recientemente una de las mayores decepciones de su carrera como entrenador, luego de no conseguir clasificar al Mundial 2026 con la selección de Costa Rica . Pocos días después del 0-0 ante Honduras que lo condenó, aparecieron fuertes rumores sobre una posible suya vuelta al fútbol mexicano.

Diario Récord informó que el Piojo podría regresar al club en el que se retiró como futbolista e inicio su trayectoria en los banquillos: Atlante, equipo con serias chances de dejar la Liga de Expansión el año que viene y regresar a la élite de México en el Apertura 2026. Si esto ocurre, Herrera sería el encargado de encabezar el proyecto.

Atlante está en negociaciones para comprar la franquicia de Mazatlán, lo que le permitiría hacer un cambio en la estructura de la Liga BBVA MX. De esta forma, los Potros de Hierro regresarían a la máxima categoría, mientras que los Cañoneros regresarían a la segunda división.

"Atlante ya analiza el proyecto para competir en Liga MX y el candidato para dirigir al club es el Piojo Herrera", anunció Récord este jueves. Pese a los malos resultados con los costarricenses (ganó un partido en las Eliminatorias, perdió otro y empató cuatro), la dirigencia confía en la experiencia y conocimientos del DT.

Esta sería la tercera etapa de Herrera al frente de los Azulgranas (la primera fue de 2002 a 2004 y la segunda de 2010 a 2011), sus números en el club hasta ahora son: 132 encuentros dirigidos, 51 triunfos, 39 empates y 42 derrotas.

Todos los equipos de México que dirigió Miguel Herrera

Herrera tiene una larga experiencia por los banquillos de la Liga BBVA MX. Desde su debut como entrenador en 2002, el Piojo pasó por:

