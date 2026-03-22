Polémica en el Clásico Capitalino: Exárbitro revela que el arbitraje acuchilló al América

Pumas se quedó con el Clásico Capitalino sobre la hora gracias al gol del paraguayo Robert Morales. Sin embargo, el triunfo de los universitarios quedó opacado con una nueva polémica arbitral que pone en jaque a la Liga BBVA MX. La jugada en cuestión sucedió en los minutos finales, donde el América pidió a gritos un penal a su favor ante una posible mano del defensor felino, Tony Leone.

La jugada generó controversia en redes sociales, donde la opinión está dividida. No obstante, fue Fernando ‘El Cantante’ Guerrero, exárbitro de la Liga BBVA MX, quien afirmó que la mano de Tony Leone debió ser cobrada por César Arturo Ramos, juez que fue el encargado de impartir justicia en el duelo entre Pumas y América de la Jornada 12 del Clausura 2026.

El Clásico Capitalino fue para Pumas|Crédito: Liga BBVA MX

“Penal a favor del Club América que no se sanciona. Mano del jugador de Pumas”, fue lo que expresó el exsilbatante en primera instancia. Luego detalló: “La mano está en posición no justificable y amplia el volumen de su cuerpo”. ‘El Cantante’ aseguró que fue un fallo del árbitro Ramos, pero también reprobó la decisión del VAR, quienes no actuaron tras lo sucedido en la jugada.

Penal a favor de @ClubAmerica que NO se sanciona. Mano del jugador de @PumasMX

La mano está en posición no justificable y amplia el volumen de su cuerpo.

Mal César Ramos y mal el VAR.#erapenal pic.twitter.com/YjDzMfdxlK — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) March 22, 2026

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César Ramos no vio infracción cometida por Leone y el VAR tampoco notificó al árbitro para que revise la jugada, por lo que el Clásico Capitalino llegó a su fin con Pumas como ganador. Una vez más el arbitraje de la Liga BBVA MX es cuestionado y, principalmente, por el polémico accionar del VAR que no suele estar presente en todas las jugadas “dudosas”.

André Jardine culpó al VAR del resultado final

Tras el final del encuentro en el Olímpico Universitario, el entrenador azulcrema André Jardine pasó por conferencia de prensa y, si bien dejó en claro que el penal a favor de Pumas estuvo bien sancionado, aseguró que el VAR debió intervenir en la jugada final y sancionar la pena máxima a favor del América.

“El penal marcado a Pumas es bien marcado, pero tienen que dar el segundo penal a nosotros, clarísima mano. Entonces, creo que infelizmente fue un Clásico definido por el VAR“, expresó el director técnico brasileño, demostrando que se sintió perjudicado con el accionar del arbitraje en los minutos finales del Clásico Capitalino.