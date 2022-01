‘Pollo’ Briseño responde ante reclamo de Uriel Antuna

El defensor del Rebaño Sagrado destacó la unión que tiene el equipo; además, Briseño habló de la situación que vivió en vestidores con jugadores extranjeros.

El defensor del Club Deportivo Guadalajara, Antonio ‘Pollo’ Briseño, aseguró que el equipo rojiblanco siempre ha sido un grupo sano, que apoya al compañero. Es por eso que no entiende la declaración del ahora su excompañero Uriel Antuna , ya que considera que el club siempre se ha caracterizado por arropar al futbolista. En los recientes días ‘El Brujo’ mencionó que en el ‘Rebaño Sagrado’ hace falta proteger más al jugador.

“Somos un equipo muy humilde, muy trabajador y que a veces nos pasamos de buena onda. Es un equipo que siempre ha respetado al compañero, tratar de ayudar en lo que se puede, y no escuché la declaración de Uriel, pero en lo personal, cuando yo llegué me sentí de la mejor manera. A los dos días ya tenía mensajes de mis compañeros que me invitaban a comer, cenar, y ha pasado lo mismo alrededor de todos los jugadores que han llegado. Somos puro mexicano y sabemos nuestras costumbres, lo que nos gusta y lo que no, y eso hace que el equipo y el vestidor sea muy bueno a comparación de otros”.

“La liga mexicana es muy competitiva y Chivas siempre debe estar ahí peleando el título. Tenemos que demostrar en la cancha, sacarlo partido a partido porque ahí es donde se construyen los candidatos al título, proponiendo, jugando bien y tratando de ser una defensa sólida. Lo vimos el torneo pasado, entre más sólida de la defensa más candidato eres al título y Chivas siempre tiene que ser candidato al título porque lo exige la historia y lo exige la afición”.

Chivas debutará en el Grita México Clausura BBVA MX 2022 ante Mazatlán

El ‘Equipo más querido de México’ debutará en la Jornada 1 del Grita México Clausura BBVA MX 2022 el sábado 8 de enero, cuando reciba al cuadro cañonero del Mazatlán FC en punto de las 6:00pm, tiempo del Centro de México.