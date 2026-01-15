Por qué Chucky Lozano es el Igor Lichnovsky de México: la telenovela que atraviesa en la MLS

Hirving “Chucky” Lozano fue notificado que no entra en planes del San Diego FC para la siguiente temporada de la MLS que inicia en marzo. Pese a ello, el mexicano no planea irse del equipo, pues aún le restan 3 años de contrato, misma postura que mostró Igor Lichnovsky, quien vive una telenovela en el América .

El extremo llegó al conjunto estadounidense en 2025 y fue firmado como jugador franquicia con un salario anual de 7.6 millones de dólares (134.3 millones de pesos). Sin embargo, a finales del año pasado fue separado del plantel por temas de indisciplina , lo que le costó no tener cabida en el equipo.

El mexicano se resiste a irse del San Diego FC, pese a que no entra en planes del equipo, tal como el chileno del América.|@hirvinglozano

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, “Chucky” no quiere irse de San Diego FC en este mercado de invierno, pues su intención es seguir en el club, pese a que ello podría costarle no ser convocado por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La telenovela de Igor Lichnovsky con el América

Lozano adoptó la misma actitud que Igor Lichnovsky, quien –al menos en un principio– se niega a salir del América, pese a que no entra en planes del equipo y hasta no fue inscrito para el Clausura 2026, a fin de tener una plaza de extranjero vacante para un posible fichaje.

Pese a ello, el chileno sigue entrenando al parejo del resto del equipo, mientras “sale un gallo” que se interese en él y lo contrate. Hace unas cuantas semanas sonó que iría a Pachuca, pero esa opción se enfrió y ahora debe presentarse todos los días en Coapa para cumplir con su contrato y seguir cobrando su salario.

Al defensa central le restan poco más de 2 semanas para fichar con otro equipo de manera definitoria o ir a préstamo, ya que el mercado invernal de la Liga BBVA MX cierra el lunes 9 de febrero. De lo contrario, se quedaría sin jugar un semestre, hasta que se vuelva a abrir el mercado en verano.