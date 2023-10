Cobertura Portugal vs Eslovaquia EN VIVO |Eliminatorias EURO 2024

Portugal recibe a Eslovaquia en esta fecha 7 rumbo a la Eurocopa 2024 y buscará seguir con la buena racha frente a unos eslovacos que le siguen el paso.

Los lusos han logrado seis victorias consecutivas y tras el Mundial todavía no han encajado ni un solo gol, on un cumulado de 24-0 algo que invita a la afición a pensar que la mejor apuesta del Portugal vs Eslovaquia es la victoria de los lusos.

También te puede interesar: Vinicius adelanta que se irá del Real Madrid

Cobertura EN VIVO

Inicio del partido en el Estadio Do Dragao.

Se entonan los himnos nacionales.

Alineaciones:

Portugal: Costa, Dalot, Dias, Silva, Cancelo, Fernandes, Palhinha, Bernardo, Ronaldo, Ramos, Leao.

Eslovaquia: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Mak.

El equipo de Roberto Martínez parte como favorito en este partido, ya que ha ganado todo desde su llegada y podría dejar sentenciado el grupo rumbo a la Euro 2024 en Alemania.

Portugal lleva seis victorias consecutivas desde la llegada de Martínez, en las que ha marcado 24 goles y no ha encajado ninguno.

Eslovaquia ha vencido en cuatro de cinco encuentros con una derrota en Bratislava ante los lusos.

Estos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones, con cuatro victorias para los portugueses y un solo empate.

También te puede interesar: Cristiano Ronaldo es condenado a 99 latigazos