Su precio está por los cielos, quiere ser visto por Javier Aguirre en México y ahora brilla en Europa

Mientras que se reveló que Álvaro Fidalgo podría ser elegible para la Selección Nacional de México , hay otro jugador nacionalizado mexicano que brilla en Europa, su precio está por los cielos y quiere ser visto por el entrenador Javier Aguirre para jugar la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. No será fácil, pero tiene grandes expectativas.

El futbolista en cuestión goza de su mejor versión en el mercado, pues tiene un precio de 10 millones de euros, de los mexicanos mejores valuados por Transfermarkt. Además, al tratarse de un lateral derecho, se cree que el ‘Vasco’ Aguirre lo podría considerar. Se trata de Julián Araujo, quien era ignorado en la Premier League y hoy se destaca en el Celtic de Escocia.

Julián Araujo: De ignorado a MVP, para que Javier Aguirre lo note

Tras un tiempo siendo ignorado en el Bournemouth de Inglaterra, Araujo pasó a préstamo por 6 meses al Celtic, el mejor equipo de Escocia. Allí suma 5 partidos jugados (4 como titular) y ya está demostrando su gran talento. El defensa de 24 años nacido en California, Estados Unidos, fue elegido MVP en su último partido.

TE PUEDE INTERESAR:



Resulta que Julián Araujo fue nombrado el mejor jugador del partido en el triunfo del Celtic sobre Falkirk en la Scottish Premiership. Es la primera vez que consigue un premio MVP desde su arribo a Europa. Hay que ver si puede mantener esta continuidad y este buen nivel. De hacerlo, el Vasco Aguirre deberá observarlo sí o sí.

Julián Araujo volvió a ser titular en Europa|Crédito: @CelticFC / X

Julián Araujo viene jugando poco en la Selección Nacional de México

La Selección Mexicana tiene falencias en el lateral derecho, por lo que Araujo encajaría perfecto en el equipo del ‘Vasco’ Aguirre. Sin embargo, en 2025 apenas disputó 2 partidos con el combinado tricolor. Contando toda su carrera suma 16 encuentros con la playera azteca (10 de ellos como titular). ¿Lo llamará el DT?

Los números de Julián Araujo en el Celtic

El ex Barcelona ha llegado hace pocas semanas al equipo escocés. Sin embargo, lo valoran muy bien. Tal es así que, según BeSoccer, estas son las estadísticas de Julián Araujo en el Celtic:

Partidos jugados: 5

Encuentros como titular: 4

Goles convertidos: 0

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 2 amarillas y 0 rojas

Premios: una vez jugador del partido.