Prensa lusitana se rinde ante Guillermo Ochoa, a días del México vs Portugal: “Es un portero legendario”
Guillermo Ochoa recibió varios elogios por parte de la prensa lusitana al ser convocado por la Selección Méxicana para el partido amistoso ante Portugal
En los últimos días, la prensa Lusitana se llenó de elogios para Guillermo Ochoa previo al encuentro amistoso y de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México vs Portugal.
El medio "A Bola" detalló que la Selección Mexicana convocó a un portero legendario para el partido y consideró que su llamado es derstacado pues a sus 40 años aspira a disputar su sexto Mundial.
"Entre los 26 jugadores convocados, destaca el portero Guillermo Ochoa. Exjugador del Aves SAD , a sus 40 años, aspira a ser convocado para su sexto Mundial ; actualmente juega en el AEL Limassol de Chipre y ya acumula 152 partidos internacionales".
La convocatoria de México para enfrentar a Portugal y Bélgica
Los jugadores convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica son:
- Raúl Rangel Chivas Portero
- Guillermo Ochoa AEL Limassol Portero
- Carlos Acevedo Santos Portero
- Richard Ledezma Chivas Defensa
- Jorge Sánchez PAOK Defensa
- César Montes Lokomotiv Moscú Defensa
- Israel Reyes América Defensa
- Johan Vásquez Genoa Defensa
- Everardo López Toluca Defensa
- Jesús Gallardo Toluca Defensa
- Jesús Angulo Tigres Defensa
- Denzell García FC Juárez Medio
- Erik Lira Cruz Azul Medio
- Obed Vargas Atlético de Madrid Medio
- Álvaro Fidalgo Real Betis Medio
- Orbelín Pineda AEK Atenas Medio
- Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio
- Érick Sánchez América Medio
- Brian Gutiérrez Chivas Medio
- Roberto Alvarado Chivas Delantero
- Germán Berterame Inter Miami Delantero
- Julián Quiñones Al-Qadsiah Delantero
- Alexis Vega Toluca Delantero
- Guillermo Martínez Pumas Delantero
- Raúl Jiménez Fulham Delantero
- Armando González Chivas Delantero
Fecha, horario y dónde ver EN VIVO México vs Portugal
El juego de México vs Portugal se va a disputar el siguiente sábado 28 de marzo del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.
El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sito web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México con el analisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.
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