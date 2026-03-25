Prensa lusitana se rinde ante Guillermo Ochoa, a días del México vs Portugal: “Es un portero legendario”

En los últimos días, la prensa Lusitana se llenó de elogios para Guillermo Ochoa previo al encuentro amistoso y de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México vs Portugal.

El medio "A Bola" detalló que la Selección Mexicana convocó a un portero legendario para el partido y consideró que su llamado es derstacado pues a sus 40 años aspira a disputar su sexto Mundial.

"Entre los 26 jugadores convocados, destaca el portero Guillermo Ochoa. Exjugador del Aves SAD , a sus 40 años, aspira a ser convocado para su sexto Mundial ; actualmente juega en el AEL Limassol de Chipre y ya acumula 152 partidos internacionales".

La convocatoria de México para enfrentar a Portugal y Bélgica

Los jugadores convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica son:



Raúl Rangel Chivas Portero

Guillermo Ochoa AEL Limassol Portero

Carlos Acevedo Santos Portero

Richard Ledezma Chivas Defensa

Jorge Sánchez PAOK Defensa

César Montes Lokomotiv Moscú Defensa

Israel Reyes América Defensa

Johan Vásquez Genoa Defensa

Everardo López Toluca Defensa

Jesús Gallardo Toluca Defensa

Jesús Angulo Tigres Defensa

Denzell García FC Juárez Medio

Erik Lira Cruz Azul Medio

Obed Vargas Atlético de Madrid Medio

Álvaro Fidalgo Real Betis Medio

Orbelín Pineda AEK Atenas Medio

Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio

Érick Sánchez América Medio

Brian Gutiérrez Chivas Medio

Roberto Alvarado Chivas Delantero

Germán Berterame Inter Miami Delantero

Julián Quiñones Al-Qadsiah Delantero

Alexis Vega Toluca Delantero

Guillermo Martínez Pumas Delantero

Raúl Jiménez Fulham Delantero

Armando González Chivas Delantero



Fecha, horario y dónde ver EN VIVO México vs Portugal

El juego de México vs Portugal se va a disputar el siguiente sábado 28 de marzo del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.

El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sito web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México con el analisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.