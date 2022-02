Príncipe Cuadras podría firmar por 5 peleas más con DAZN

Carlos Príncipe Cuadras explicó que aún tiene cuerda para seguir peleando, por lo que inclusive tiene un jugosa propuesta en la mesa.

El boxeador Carlos Príncipe Cuadras, explicó que sigue firme en su carrera, motivado porque entiende que en su última pelea dio una buena exhibición, por lo que inclusive DAZN ha tocado a su puerta para firmarlo por cinco peleas.

En el marco del Martes de Café en el que anunciaron una clase masiva para el próximo 21 de mayo, en el Zócalo de la Ciudad de México, Cuadras dio algunas declaraciones sobre lo que podría venir en su carrera en el boxeo.

TE PODRÍA INTERESAR: NACHO BERISTÍAN RECONOCE A CANELO ÁLVAREZ

“Tengo mucho para dar aún, demostré que hay Cuadras para rato aunque perdí. Hubo circunstancias, yo me preparé para el estilo de Sor Rungvisai y en la semana de la pelea me lo cambiaron. Estaba ansioso por subir al ring, pero no para un estilo así y es de reconocerse. Me ofrecieron ya un contrato de 5 peleas más con DAZN y vendrían buenas peleas”.

Los factores que influyeron en la derrota de Carlos Príncipe Cuadras

Indicó que luego de la pelea en la que perdió ante Jesse Rodríguez hace unas semanas, quedando en manos de su rival el título vacante superpluma del CMB, está decidido a seguir picando piedra. Considera que fue una victoria justa de su rival, aunque enlistó al menos dos factores que influyeron en la caída:

1.- El estilo se le dificultó, encontrándose con un rival con mucho ímpetu, que fue hacia el frente y que en el tercer round lo tiró. iba con la idea de Rungvisai , quien cree tiene un estilo más lento.

2.- Además, sostuvo que en la marcha de la pelea, tuvo un tirón en la pierna derecha, en la zona de la pantorrilla, lo que terminó siendo un desgarre y por la cual sigue en recuperación, logrando recobrar de a poco la fortaleza.