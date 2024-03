Boletos “regalados” para ver el México vs Argentina

En esta fecha FIFA, la Selección Mexicana disputará dos partidos amistosos contra la Selección de Argentina y ambos encuentros se disputarán en México. Los partidos a pesar de ser amistosos son bastante importantes para los dirigidos por Mascherano pues son de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aunque, desafortunadamente, la Selección Mexicana no logró clasificar a los Juegos Olímpicos pero busca retomar el nivel en la categoría sub 23 para esta nueva etapa y que no vuelva a pasar que quede fuera de una competencia tan importante.

Los dos partidos que van a disputar son en las ciudades de Mazatlán y Puebla. El primer juego será el viernes 22 de marzo del 2024 en el Estadio El Encanto en Mazatlán Sinaloa en punto de las 20 horas(tiempo del centro de México). Y el segundo juego será el lunes 25 de marzo del 2024 en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 20 horas (tiempo del centro de México).

El precio de los boletos para el partido de México vs Argentina en Mazatlán

Este martes 19 de marzo del 2024, el conjunto de Mazatlán publicó en sus redes sociales una gran oferta para todos los aficionados para que puedan asistir a ver el partido de México.

La promoción es los boletos para niños en 49 pesos si los compran en las taquillas del estadio y en una plaza. Por lo que se espera que la gente se sienta atraída con la promoción y pueda llevar a sus hijos a disfrutar del encuentro.

Queremos a todo Mazatlán apoyando a @miseleccionmx #Sub23 🙌🏽 A partir de este momento están disponibles los boletos a PRECIO ESPECIAL para niños en las taquillas del Encanto y Plaza Acaya.#ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/rF6ox7M2O8 — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) March 19, 2024

El partido del viernes 22 de marzo lo podrás ver totalmente EN VIVO y Gratis a través de Azteca Deportes, en la app y sitio web de Azteca Deportes.

