¿Qué debes saber sobre América?

Cuando uno piensa en el fútbol mexicano, uno de los primeros nombres que se le viene a la cabeza es el de Club América, potencia futbolística del país. Sin embargo, este Torneo de Clausura 2023 Liga MX ha estado lejos de la perfección para ellos (y eso que permanecen invictos). Y es que, pese a no haber perdido todavía, 5 de sus 9 choques en la competencia han terminado en empate, lo que los relega a una 5ª posición que sabe a poco para un club de tal importancia.

Eso sí, pese a estas dificultades para ganar, Club América es el equipo más goleador del Torneo de Clausura Liga MX 2023, con un promedio goleador de 2.33 tantos por fecha (suma un total de 21 dianas). Además, lleva un año sin perder en casa (Estadio Azteca), con un registro espectacular de 14 victorias y 8 empates. Pero claro, ¿quién fue el último rival en vencerlo en su cancha? Precisamente, Pachuca, y por 1-3, lo que hace del pronóstico América vs Pachuca a la victoria del visitante algo interesante (momio de +450).

Equipo de America durante el partido America vs Mazatlan FC, Correspondiente a la Jornada 04 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Enero de 2023.

¿Qué debes saber sobre Pachuca?

El fútbol es un deporte fascinante porque, pese a que haya sus favoritos y sus no favoritos, al final nadie sabe lo que realmente puede pasar. Y esto lo ha demostrado Pachuca, que ha perdido contra Toluca y Tijuana. Esto eleva sus derrotas en las 9 jornadas jugadas a 3, algo inesperado si tenemos en cuenta que en la Apertura apenas registraron esas mismas derrotas en 17 partidos. Por lo tanto, podemos decir que Pachuca llega al Estadio Azteca envuelto en una pequeña crisis.

Porque su defensa está dejando mucho que desear. Han recibido 14 goles en contra y no han sido capaces de mantener su portería a 0 en 8 de los 9 encuentros disputados. Como visitante, sus registros no son malos, pero tampoco esperanzadores, ya que acumula 2 victorias y 2 empates. Con todo, un buen pronóstico América vs Pachuca Liga MX puede ser el del OVER de goles. El +2.5 tiene muchas opciones de salir, pero es verdad que su momio es algo corto: -154.

Antecedentes de los partidos entre América y Pachuca

Ya vayas a hacer un pronóstico América vs Pachuca o a cualquier otro partido, repasar el H2H entre los equipos que se enfrentan es siempre una buena idea. De este modo, puedes observar tendencias que se trasladen en buenas apuestas. En el caso de América y Pachuca, su historial de los últimos 21 choques se resume del siguiente modo:



Victorias América : 12

: 12 Empates : 5

: 5 Victorias Pachuca: 4

MEXSPORT 2023 during the game America vs Mazatlan FC, corresponding to Round 04 of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 28, 2023. <br><br> durante el partido America vs Mazatlan FC, Correspondiente a la Jornada 04 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Enero de 2023.

Los dos últimos enfrentamientos entre ambos se resolvieron con victoria local por 3-0, lo que indica lo mucho que crece cada equipo con el público de su lado. El tercer enfrentamiento cronológicamente hablando se saldó con empate a 1. Ya hemos dicho que América lleva sin perder en su estadio un año. El último en lograr los 3 puntos como visitante en el Estadio Azteca fue, precisamente, Pachuca. Con todo, la victoria de Club América a momio -167 parece lo más lógico.

América vs Pachuca probabilidades

Ya hemos hecho algún que otro pronóstico América vs Pachuca Liga MX interesante, pero no nos hemos metido de lleno a ello. Por eso, a continuación, vamos a hacer 3 recomendaciones que consideramos que presentan cierto valor. Eso sí, son solo propuestas personales, por lo que tú, como apostante, debes hacer tus propios análisis antes de invertir en cualquiera de ellas. ¡Empezamos!



Más de 10 saques de esquina : Si sumamos el promedio de saques de esquina de cada conjunto, supera la línea con creces. Es verdad que es un baremo generalista, pero teniendo en cuenta que América es muy ofensivo y juega de local (y que Pachuca sabe lo que es ganarle a domicilio), este momio +125 tiene mucho valor.

: Si sumamos el promedio de saques de esquina de cada conjunto, supera la línea con creces. Es verdad que es un baremo generalista, pero teniendo en cuenta que América es muy ofensivo y juega de local (y que Pachuca sabe lo que es ganarle a domicilio), este momio +125 tiene mucho valor. Ganará a 0 (América) : Como local, Club América está magnífico. Su gran capacidad goleadora sumada a las dificultades de Pachuca para ganar a domicilio y no encajar goles hacen de este momio +175 un pronóstico América vs Pachuca muy interesante.

: Como local, Club América está magnífico. Su gran capacidad goleadora sumada a las dificultades de Pachuca para ganar a domicilio y no encajar goles hacen de este momio +175 un pronóstico América vs Pachuca muy interesante. Goleador Henry Martín (Club América): El delantero mexicano está en racha, con 10 tantos en 9 partidos. Que marque en cualquier momento se paga -111. No tiene tanto valor como hace un par de jornadas, pero sigue siendo una apuesta que puede dar muchos beneficios.

Momios América Pachuca

A la hora de hacer un pronóstico América vs Pachuca Liga MX o a cualquier otro evento, las cuotas son importantísimas. Si quieres aprovecharte de los mejores momios para conseguir ganancias a medio-largo plazo, prueba con bet365 México.



Cómo ver el América vs Pachuca

Como siempre, podrás seguir toda la cobertura del partido en TV Azteca Deportes. ¿El horario? Sábado 4 de marzo a las 8:05pm (horario central de México).