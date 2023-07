Pronósticos América vs Puebla Jornada 3 Liga MX 2023

No solo por el momento actual, sino también por el h2h. Los últimos 15 partidos entre ambos dejan todo claro: 12 victorias de América y 3 empates. Puebla no ha sido capaz de ganar ¡y más difícil lo tendrá jugando ante casi 90 000 espectadores!

Información básica del partido

Los mejores pronósticos América vs Puebla o a cualquier otro partido de la Liga MX se tienen que hacer con base en datos, y los más básicos son los del dónde y el cuándo. Además, los mercados de ganador son también una buena piedra de toque para ponderar favoritismos y ver si coinciden con tus análisis previos:



Estadio: Estadio Azteca, Ciudad de México, México.

Estadio Azteca, Ciudad de México, México. Fecha y hora: Sábado, 15 de julio de 2023, 7:00 PM E.T.

Sábado, 15 de julio de 2023, 7:00 PM E.T. 1X2: América (-250) | Empate (+450) | Puebla (+550).

Cómo llega América al partido

Las cuotas del América vs Puebla indican que cualquier resultado que no sea una victoria local sería una auténtica sorpresa. Y estamos de acuerdo. Eso sí, en este Torneo de Apertura 2023 Liga MX, América no ha podido empezar peor. Ha disputado un partido (el encuentro frente a Querétaro fue finalmente aplazado) y lo ha perdido. ¿El rival? Juárez, un equipo muy inferior, pero que fue capaz de doblegarlos en su propio estadio.

Con todo, América debería ganar. No importan las bajas de jugadores importantes, como Luis Malagón, Henry Martín o Alejandro Zendejas. La Copa Oro u otras variables que provocan ausencias de jugadores de América no deben ser excusa, ya que hablamos de una de las mejores plantillas de la CONCACAF. El momio -250 a su victoria se nos queda corto, pero las apuestas con hándicap pueden ser buenas apuestas América vs Puebla.

Cómo llega Puebla al partido

En los dos partidos disputados en este Torneo de Apertura Liga MX 2023, consiguieron un meritorio empate ante el todopoderoso Tigres, pero en la jornada siguiente perdieron contra Santos Laguna de manera cruel (el gol de Santos fue en el ‘77).

Además del h2h reciente que comentamos en la introducción de estos pronósticos América vs Puebla, el histórico global nos da otro dato contundente: 54 partidos entre ambos con 28 triunfos para América, 19 empates y 7 victorias de Puebla. Puebla registró a domicilio en Clausura solo 2 victorias de 9 partidos, recibiendo una cantidad ingente de goles: 2 por partido en promedio para un total de 18 encajados.

Pronósticos América vs Puebla Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 3

Vamos con la parte más importante de este contenido sobre pronósticos América vs Puebla Liga MX Torneo de Clausura 2023. A continuación, comentamos brevemente 3 de los picks más interesantes para este partido de la jornada 3 de la Liga MX. Eso sí, no los tomes como consejos inapelables, sino como base para hacer tus propios análisis:

Ambos equipos anotarán SÍ (-152) : 8 de los últimos 10 encuentros entre ambos habrían pintado de verde esta apuesta, por lo que a esta cuota hay valor. Es una tendencia natural en este tipo de partidos. América atacará desde el minuto 0 y seguramente golee. Esto suele provocar una relajación final que brindará ocasiones a Puebla, y es raro que no aproveche al menos una. Muy buena apuesta Liga MX.

: 8 de los últimos 10 encuentros entre ambos habrían pintado de verde esta apuesta, por lo que a esta cuota hay valor. Es una tendencia natural en este tipo de partidos. América atacará desde el minuto 0 y seguramente golee. Esto suele provocar una relajación final que brindará ocasiones a Puebla, y es raro que no aproveche al menos una. Muy buena apuesta Liga MX. América gana hándicap asiático -1.5 (-100) : Aunque el último partido entre ambos acabó con empate a 2, los otros 2 anteriores terminaron con goleadas espectaculares (5 y 6 goles anotó América). Por tanto, jugando en casa y con la necesidad imperiosa de ganar, una goleada de los chicos de André Jardine es bastante factible, por lo que este momio a la par cobra un valor tremendo.

: Aunque el último partido entre ambos acabó con empate a 2, los otros 2 anteriores terminaron con goleadas espectaculares (5 y 6 goles anotó América). Por tanto, jugando en casa y con la necesidad imperiosa de ganar, una goleada de los chicos de André Jardine es bastante factible, por lo que este momio a la par cobra un valor tremendo. Julián Quiñones marcará en cualquier momento (-125): Nuevamente, confiamos en el flamante fichaje del colombiano. Sin Henry Martín, toda la ofensiva pasará por sus botas. La estadística está de su lado. En Atlas, un equipo menos ofensivo que América, anotó 13 tantos en Clausura (solo 2 de penal). En esta ocasión, y con las bajas de América, todo lo que no sea un gol del colombiano será sorpresa.

Ya tienes los mejores pronósticos América vs Puebla de tu lado, pero ahora toca estar atento a cualquier anuncio que afecte a tus apuestas Liga MX. Una nueva baja puede afectar a los mercados, también si un tipster se hace con alguna información importante, moviendo el mercado a un lado u otro. Independientemente de cómo apuestes, ¡hazlo solo en las mejores casas de apuestas deportivas mexicanas!