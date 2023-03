Pronósticos y momios para el Chivas vs. América Liga MX (18/03)

¿Qué debes saber sobre Chivas?

Empecemos por los locales: Chivas de Guadalajara. ¿Cómo llegan al clásico nacional? En puestos de privilegio y bien comandados desde los despachos (Fernando Hierro como director deportivo) y los banquillos (con el exatlético Veljko Paunović dirgiéndolos). Sin embargo, la afición siente que todavía pueden dar más de sí. Marchan 4º con 6 victorias, pero 3 empates y 2 derrotas.

Actualmente, de los equipos punteros, Chivas es de los menos goleadores, pues apenas ha marcado 14 tantos en 11 partidos. Sin embargo, lo compensa con una sólida defensa (encaja menos de un gol por partido). Aunque a estos efectos, América defiende igual y anota más tantos. Sin embargo, la racha de Guadalajara es de 4 victorias en los últimos 5 choques, y, jugando en casa, un buen pronóstico Chivas vs América es, en nuestra opinión, el DOBLE OPORTUNIDAD (1X) a momio -175.

Mexsport

¿Qué debes saber sobre América?

Primeramente, América está en el podio de favoritos al título final Liga MX Torneo de Clausura, al menos en las principales casas de apuestas deportivas. Esto contrasta con el 5º puesto que, en estas lides, ocupa Chivas de Guadalajara. Esto podría hacernos ver que América es el favorito para un pronóstico Chivas vs América, pero hay que tener en cuenta que juegan en el Estadio Akron, así como el momento de forma actual es ligeramente superior en los locales. Sin embargo, América ha perdido menos partidos que Chivas.

Una de las principales bazas de América es que cuenta con un Henry Martín en estado de gracia. Está viviendo una de sus mejores temporadas de cara al gol, liderando la tabla de goleadores de este Torneo de Clausura LIga MX. Por ello, un buen pronóstico Chivas vs América es Henry Martín MARCA EN CUALQUIER MOMENTO DEL PARTIDO a momio +120, pues lleva un promedio de 0.70 goles por partido si sumamos también Apertura.

Antecedentes de los partidos entre Chivas y América

Para un pronóstico Chivas América, así como para cualquier otra apuesta fútbol, el H2H es importante; quizá no tanto como en tenis, pero importante al fin y al cabo. La tendencia reciente (tomamos como muestra los últimos 6 años) incluye 16 partidos con la balanza inclinada notablemente hacia América:



Victorias Chivas : 3

: 3 Empates : 4

: 4 Victorias América: 9

Además, Chivas no gana en su casa contra América desde 2020, concretamente a finales de noviembre, cuando se impuso 1-0. Con todo, y con la historia en contra, el momento de forma de Chivas nos dice que quizá una victoria no, pero que la DOBLE OPORTUNIDAD 1X a momio -175 sigue siendo un buen pronóstico Chivas vs América.

Chivas vs América probabilidades

Aunque ya se ha hablado de algún buen pronóstico Chivas América, el clásico nacional tiene otras cuotas de interés. En nuestra opinión, las siguientes 3 propuestas son momios con valor que se deben tener en cuenta para las apuestas Liga MX a este partido:



Empate : Se trata de una apuesta algo más arriesgada que la de doble oportunidad o incluso la victoria de América, pero teniendo en cuenta el histórico, que se juega en casa de Chivas y que ambos conjuntos defienden bien, el momio +240 al empate es un buen pronóstico Chivas vs América.

: Se trata de una apuesta algo más arriesgada que la de doble oportunidad o incluso la victoria de América, pero teniendo en cuenta el histórico, que se juega en casa de Chivas y que ambos conjuntos defienden bien, el momio +240 al empate es un buen pronóstico Chivas vs América. Ambos equipos marcan (NO) : De los últimos diez enfrentamientos, cinco han terminado con uno de los dos equipos imbatido. El momio a que no anotan los dos equipos está a +110. El valor es ligero, pero para un stake bajito puede ser un pronóstico Chivas vs América interesante.

: De los últimos diez enfrentamientos, cinco han terminado con uno de los dos equipos imbatido. El momio a que no anotan los dos equipos está a +110. El valor es ligero, pero para un bajito puede ser un pronóstico Chivas vs América interesante. América marca el último tanto: Si tenemos en cuenta el favoritismo de América pese a jugar de visitante y que tal vez Chivas salga con todo espoleado por su público, pero que puede que en última instancia ceda, este momio -139 puede resultar un buen pronóstico Chivas vs América.

Momios Chivas América

Ya vayas a hacer un pronóstico al clásico nacional o cualquier otra apuesta Liga MX, los momios son clave para ganar a medio-largo plazo. Para que no te arrepientas, haz tus apuestas fútbol México en una de las mejores casas de apuestas deportivas, bet365.



Cómo ver el Chivas vs América

Sobre todo si quieres realizar algún pronóstico Chivas vs América Liga MX, lo mejor es que sintonices TV Azteca Deportes el sábado 18 de marzo a las 21:05 (hora central de México).

DISFRUTA LA TRANSMISIÓN EN VIVO AQUÍ: Chivas vs América Clausura 2023 | Liga MX EN VIVO

Apostar en directo con acceso a imágenes en vivo es lo mejor que puedes hacer, ya que permite entender las dinámicas del partido en profundidad, por ende, apostar de forma más inteligente.