Pronósticos y momios para Chivas vs Querétaro| Clausura 2023 Jornada 5

Los chicos de Veljko Paunović buscarán impulsarse en la clasificación en esta jornada 5 de la Liga MX. A continuación, analizamos cómo llegan ambos equipos, así como los mercados que consideramos que presentan momios más interesantes. ¡Prepárate para el mejor pronóstico Chivas vs Querétaro (fecha 5, Torneo de Clausura, 5 de febrero a las 5:00PM)!

¿Qué debes saber sobre Chivas?

Para recibir a los Gallos Blancos, el Rebaño de Paunović llega con dudas. Para empezar, su rendimiento en las segundas partes está siendo decepcionante, incapaces de aguantar el ritmo de competición en ocasiones. Aún así, están en los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria, ya que se sitúan sextos a apenas 2 puntos de Pachuca, que lidera el Torneo de Clausura Liga MX con 9 puntos y la friolera de 12 goles a favor.

Hasta la fecha, Chivas ha perdido un partido y, curiosamente, este ha sido en su feudo (frente a Toluca). En el momento de redactar este contenido, Toluca se mantenía invicto si bien es cierto con una fecha menos en su casillero. Por tanto, no es una derrota sorprendente. Sin embargo, en un pronóstico Chivas vs Gallos Blancos, hay que tener en cuenta las dificultades para marcar por parte de los de Guadalajara.

MEXSPORT

¿Qué debes saber sobre Gallos Blancos?

La principal ventaja con la que Querétaro afronta este partido es que tendrá disponibles a todos sus jugadores, ya que no cuentan ni con sancionados ni con lesionados. Sin embargo, llegan sin conocer la victoria. Eso sí, solo han disputado 3 partidos hasta el momento, ya que el choque correspondiente a la fecha 4 se producirá el 30 de marzo. Con todo, llegan en un mal momento para un pronóstico Chivas Querétaro favorable.

Esto puede llevar a considerar el pronóstico Chivas vs Querétaro de Chivas ganador a cuota -154 como una selección valiosa. Sin embargo, Gallos Blancos abrió el Torneo de Clausura Liga MX empatando contra América, uno de los favoritos, sino el que más, para ganar la Liga MX. Por ello, tal vez el mejor pronóstico Chivas vs Gallos Blancos sea al under de goles (-2.5 a -118), ya que Querétaro también sufre cuando busca el gol.

Antecedentes de los partidos entre Chivas y Gallos Blancos

Una de las herramientas clave para hacer un buen pronóstico Chivas vs Gallos Blancos es el de analizar a fondo los antecedentes entre ambos equipos. Si tomamos como muestra los anteriores 13 partidos entre ambos, reina el empate, ya que 8 de estos últimos 13 choques terminaron en tablas. El precedente en el Estadio Akron, de hecho, en enero de 2022, terminó 1-1. Por tanto, el momio al empate (+260) resulta bastante interesante.

Por otro lado, respecto a las victorias, curiosamente, salen ganando Gallos Blancos: 3 triunfos de Querétaro frente 2 triunfos de Chivas. Sin embargo, la última victoria de Querétaro en el Estadio Akron fue en 2014, por lo que el pronóstico Chivas vs Gallos Blancos a la victoria de estos últimos, aunque se paga bien (+400), parece que estadísticamente no merece la pena, ya que 9 años sin ganar en casa de Chivas son muchos años.

Chivas vs Querétaro probabilidades

Ya hemos analizado algunos de los mercados más notables para un buen pronóstico Chivas vs Gallos Blancos, pero no hemos indicado qué selecciones nos parecen las más interesantes. Por ello, a continuación ofrecemos tres picks que consideramos como buen pronóstico Chivas Querétaro Liga MX:



Chivas y AMBOS ANOTARÁN (NO) : Teniendo en cuenta que Chivas no pierde en casa contra Querétaro desde 2014, así como la dificultad de ambos para perforar la portería contraria, este momio +162 a la victoria de Chivas marcando únicamente el equipo local resulta muy interesante para ir con stake moderado.

: Teniendo en cuenta que Chivas no pierde en casa contra Querétaro desde 2014, así como la dificultad de ambos para perforar la portería contraria, este a la victoria de Chivas marcando únicamente el equipo local resulta muy interesante para ir con stake moderado. Resultado exacto 1-1 : Esta apuesta se paga muy pero que muy bien, ya que el momio se sitúa en +600 . El argumento es claro: resultado corto basado en la dificultad de ambos equipos para hacer gol, así como respaldado en que 8 de los últimos 13 choques entre ambos han terminado en empate (muchos 1-1).

: Esta apuesta se paga muy pero que muy bien, ya que . El argumento es claro: resultado corto basado en la dificultad de ambos equipos para hacer gol, así como respaldado en que 8 de los últimos 13 choques entre ambos han terminado en empate (muchos 1-1). AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN (NO): Aunque pueda contradecirse con la apuesta anterior, no podemos dejar de contemplarla por su bajo riesgo para el momio que es: -125. Aunque el empate a 1-1 se repite con bastante frecuencia, es cierto que ambos equipos en este Torneo de Clausura Liga MX 2023 están faltos de gol.

Momios Chivas Gallos Blancos

Siempre que se busca hacer un pronóstico Chivas vs Querétaro, o a cualquier partido de la Liga MX u otras competiciones deportivas, deben buscarse los mejores momios. En este sentido, dos de las propuestas más atractivas son bet365 México y Codere México. Con ellos, los beneficios a medio-largo plazo serán mayores. Y para muestra un botón:

Cómo ver el Chivas vs Gallos Blancos

Si estás buscando dónde ver el Chivas vs Querétaro para hacer un seguimiento de tu pronóstico Chivas vs Gallos Blancos, No te pierdas la cobertura EN VIVO a través de TV Azteca Deportes. Siempre es buena idea, si vas a apostar, verlo en vivo para poder, por ejemplo, hacer trading deportivo y, de esta manera, asegurar ganancias.