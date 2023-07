Pronósticos Chivas vs Necaxa Jornada 3 Apertura 2023 Liga MX

El histórico entre ambos nos marca unos 12 últimos choques en los que Chivas se ha impuesto casi siempre (8 victorias frente a 2 empates y 2 triunfos de Necaxa). Con estos precedentes, todos los pronósticos Chivas vs Necaxa que no sean al 1 pueden parecer descabellados, ¿no?

Información básica del partido

Para hacer los mejores pronósticos Chivas vs Necaxa Jornada 3 Torneo de Apertura Liga MX 2023, siempre hay que tener en cuenta los datos generales. Estos son el lugar de disputa y la fecha exacta (no es lo mismo jugar a mediodía que por la noche). Además, es buena idea calibrar el mercado 1X2, pues nos da información sobre favoritos y no favoritos:



Estadio: Estadio Akron, Zapopan, México.

Estadio Akron, Zapopan, México. Fecha y hora: Jueves, 13 de julio de 2023, 11:00 PM E.T.

Jueves, 13 de julio de 2023, 11:00 PM E.T. 1X2: Chivas (-152) | Empate (+260) | Necaxa (+375).

Cómo llega Chivas al partido

Cayeron en la final ante Tigres, pero seguirán insistiendo para terminar una sequía de campeonatos nacionales que llega ya a 11. Equipo tienen, ya que Chivas de Guadalajara es un histórico que, además de contar con un gran entrenador como Veljko Paunović, es capaz de atraer a grandes jugadores. En este Torneo de Apertura Liga MX 2023, Chivas permanece invicto, con 5 goles en 2 partidos.

A esto se le suman otros datos de interés: Chivas lleva 6 jornadas sumando de 3 puntos. Además, juegan contra Necaxa como locales (apenas perdieron un encuentro en casa en el Torneo de Clausura). Por tanto, Chivas es el auténtico favorito. Un dato interesante son las primeras partes, donde ambos conjuntos están concediendo mucho, lo que pondría los pronósticos Chivas vs Necaxa OVER 1.5 GOLES en el 1er TIEMPO (-250) son buenos.

Cómo llega Necaxa al partido

Ahora vamos a analizar a Necaxa, la otra cara de la moneda de los pronósticos Chivas vs Necaxa. El equipo visitante es uno de los peores de la competencia (quedó penúltimo en el Torneo de Clausura Liga MX 2023). Asimismo, en este Torneo de Apertura Liga MX 2023 todavía no conoce la victoria. Suman 7 partidos sin ganar, y no parece que la racha vaya a cambiar enfrentándose a Chivas, uno de los favoritos para ganar el campeonato.

Uno de los grandes problemas de los chicos de Rafael Dudamel es su falta de gol. En Clausura apenas anotaron 16 goles en 17 partidos, lo que nos da un promedio de menos de 1 gol por partido, algo impensable para un equipo de la máxima categoría del fútbol mexicano. Además, fuera de casa solo lograron marcar en 6 ocasiones. Con todo, el OVER 1.5 GOLES 1er TIEMPO sigue siendo uno de los pronósticos más interesantes.

Pronósticos Chivas vs Necaxa Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 3

Ya hemos comentado que uno de los pronósticos Chivas vs Necaxa es el del OVER 1.5 GOLES en el 1er TIEMPO. Aparte de este pick, hay otras apuestas Liga MX 2023 Jornada 3 Chivas vs Necaxa interesantes. ¡Toma nota!

Gana Chivas de Guadalajara (-152) : Puede parecer una obviedad, pero es que el momio a la victoria local es tremendamente elevado si tenemos en cuenta la diferencia de nivel entre ambos equipos. El valor en el momio de Chivas de Guadalajara es muy alto. Es más, para aquellos que quieran arriesgar un poco más, los pronósticos Chivas vs Necaxa con hándicap son también de interés.

: Puede parecer una obviedad, pero es que el momio a la victoria local es tremendamente elevado si tenemos en cuenta la diferencia de nivel entre ambos equipos. El valor en el momio de Chivas de Guadalajara es muy alto. Es más, para aquellos que quieran arriesgar un poco más, los pronósticos Chivas vs Necaxa con hándicap son también de interés. Víctor Guzmán anotará en cualquier momento (+250) : Traemos otro mercado de goleador interesante para los pronósticos Chivas vs Necaxa. Víctor Guzmán metió 8 goles en Clausura (3 de ellos de penal). Gran parte de la ofensiva de los chicos de Veljko Paunović pasa por las botas del centrocampista mexicano, que llega siempre en segunda línea con muchísimo peligro para la portería rival.

: Traemos otro mercado de goleador interesante para los pronósticos Chivas vs Necaxa. Víctor Guzmán metió 8 goles en Clausura (3 de ellos de penal). Gran parte de la ofensiva de los chicos de Veljko Paunović pasa por las botas del centrocampista mexicano, que llega siempre en segunda línea con muchísimo peligro para la portería rival. Descanso/Final Chivas de Guadalajara (+175): Teniendo en cuenta lo mucho que ha concedido Necaxa en las primeras partes de sus últimos encuentros, así como la capacidad ofensiva de Chivas, está claro que este momio es tremendamente jugoso. Son pronósticos Chivas vs Necaxa en los que el equipo local deberá ganar el partido tanto al descanso como al final de este. Chivas es muy superior: debería ser verde.

Los mejores pronósticos Chivas vs Necaxa tiene que acompañarse siempre de buenos análisis, por lo que tu deber es ahondar más en los datos disponibles para aumentar tu ratio de éxito. Para ello, además, debes apostar en las mejores casas de apuestas mexicanas, que son las que ofrecen las mejores promociones y momios. Estos últimos son imprescindibles para potenciar la rentabilidad a medio/largo plazo.