Los mejores pronósticos Chivas vs Pumas | Liga BBVA MX Apertura 2022

Saber qué equipo será el ganador en los pronósticos Chivas vs Pumas es lo que muchos usuarios mexicanos buscarán saber para el juego del 27 de agosto. Los dos equipos necesitan mejorar en la tabla de clasificación y una victoria sería importante para ellos. En esta guía veremos cuáles son los antecedentes recientes de ambos equipos y lo que podemos esperar de este enfrentamiento en la jornada 11.

Antecedentes de los partidos: Chivas vs Pumas

Los Chivas vs Pumas son juegos clásicos de el campeonato mexicano, con una rivalidad que ya se extiende durante décadas. Pero no hace falta remontarse 20 años atrás para ver los que depararon los pronósticos Chivas vs Pumas. Por eso, lo que haremos será poner el foco en los juegos más recientes disputados entre ambos.

Chivas vs Pumas Clausura 2022: 4-1

4-1 Chivas vs Pumas Clausura 2022: 3-1

3-1 Pumas vs Chivas Apertura 2021: 0-0

0-0 Chivas vs Pumas Clausura 2021: 2-1

2-1 Pumas vs Chivas Apertura 2020: 2-2

2-2 Chivas vs Pumas Apertura 2019: 1-1

Lo que indican los resultados más cercanos en el tiempo dentro de los pronósticos Chivas vs Pumas dan la ventaja a los de Guadalajara. Ya que Chivas ganó o como mucho empató en sus juegos contra Pumas más recientes. Veremos si en el próximo choque del día 27 se mantiene la tendencia.

Chivas vs Pumas

¿Cuántas veces se ha enfrentado Chivas vs Pumas?

Remontándonos al año 2000, Chivas y Pumas se han enfrentado un total de 48 veces. Estos registros están formados por 47 partidos de la Liga MX y tan solo uno de la Copa MX. El resultado más repetido en todo este tiempo y juegos disputados ha sido el empate, y con mucha diferencia.

Los pronósticos Chivas vs Pumas terminaron en empate en un total de 26 ocasiones. Por contra, Pumas logró vencer en 9 de esos partidos y cayó derrotado en 12 ocasiones. Con todo ello podemos afirmar que Chivas Guadalajara ha ganado más veces históricamente en este enfrentamiento directo.

¿Servirán estos datos para saber quién ganará Chivas vs Pumas? Lamentablemente no, ya que cada juego es un mundo completamente diferente. Sin embargo, la tendencia de los dos equipos a empatar, y lasposiciones que ocupan actualmente en la tabla, pueden ser una buena señal.

¿Cuánto quedó Chivas vs Pumas 2021?

Durante la temporada del año 2021 pudimos presenciar dos enfrentamientos directos para hacer pronósticos Chivas vs Pumas. El primero de ellos fue en el torneo Clausura 2021, cuando los Chivas de Guadalajara ganaron por 2-1 a Pumas UNAM.

El segundo de los enfrentamientos de este año terminó con un empate 0-0 al término de los 90 minutos. Fue en el torneo Apertura, con Pumas jugando como local y ambos equipos sin poder anotar un solo gol. Algo que un año después cambió con victorias por 3-1 y 4-1 para Chivas.

Los usuarios que buscan saber quién ganará Chivas vs Pumas pueden colocar sus pronósticos también por el marcador exacto o el número de goles más/menos. Lo cierto es que en muchos encuentros entre ambos equipos se anotan al menos 3 goles en todo el partido.

¿Quién gana de Chivas vs Pumas?

Saber quién ganará Chivas vs Pumas es una de las razones por las que puedes consultar este artículo. Y, aunque no es posible acertar con total seguridad los pronósticos Chivas vs Pumas, si se puede intuir lo que ocurrirá. Y para ello, echar un vistazo a la clasificación de la Liga MX puede ser importante.

Pumas ocupa en este momento la 10ª posición en la tabla de la Liga MX con 8 puntos y 6 partidos jugados. Es un enfrentamiento menos que algunos de sus rivales directos, pero los números no son demasiado buenos. Pumas ha anotado 7 goles a favor y ha recibido 6 en contra, por lo que debería mejorar ambos aspectos.

La temporada de Guadalajara está siendo desastrosa. En 7 partidos disputados, sus registros reflejan 5 empates y 2 derrotas, por lo que no han ganado ni una sola vez. Esto refleja su penúltima posición de la tabla con 5 puntos. Por lo tanto, nuestro pronóstico sobre quién ganará Chivas vs Pumas va a favor de UNAM.

Mejores casas de apuestas para el partido entre Chivas y Pumas?

Si ya crees saber quién ganará Chivas vs Pumas y quieres hacer pronósticos al respecto, solo necesitas ingresar en las mejores casas de apuestas MX. Puedes darte de alta en tan solo unos segundos para dirigirte a los mercados deportivos y hacer tus pronósticos Chivas vs Pumas.

Pero, ¿qué casas de apuestas son las mejores para apostar por Chivas de Guadalajara o Pumas UNAM? Las posibilidades dentro del mercado mexicano son muy amplias. De modo que te animamos a consultar las siguientes opciones para escoger la que más se adapte a tus preferencias.

Recuerda que con tu alta como usuario puedes recibir bonos y promociones de bienvenida para tus apuestas en la Liga MX. Además, algunos juegos señalados de los torneos de Apertura y Clausura cuentan con momios especiales más elevados de lo normal y que puedes aprovechar.

¿Cómo ver Chivas vs Pumas?

Si además de hacer tus pronósticos Chivas vs Pumas deseas ver el juego a través de tu televisión, puedes disfrutarlo a través de la pantalla de TV Azteca en Azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra APP.

Momios Chivas vs Pumas

Aunque creas saber quién ganará Chivas vs Pumas, siempre es aconsejable revisar los mejores momios antes de colocar tu apuesta. Los valores pueden cambiar en función del operador que escojas, y por eso, puedes comparar entre diferentes casas para ver cuál tiene las mejores.

Debido a que este juego se disputa el día 27 de agosto, por el momento no es posible acceder a los momios de los pronósticos Chivas vs Pumas. Sin embargo, podrás consultarlos a medida que se acerque la fecha del juego en la Liga MX.

Victoria de Chivas: (no disponible)

(no disponible) Empate: (no disponible)

(no disponible) Victoria de Pumas: (no disponible)

Preguntas frecuentes

La Liga MX no se detiene y muchos usuarios apostarán por su equipo para escoger quién ganará Chivas vs Pumas. Pero en cualquier caso, a continuación te dejamos dos cuestiones básicas sobre este juego para que tengas claro cuando puedes hacer tus pronósticos Chivas vs Pumas.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Pumas?

El juego entre Chivas y Pumas está programado para disputarse el día 27 de agosto. Comenzará a partir de las 21:00 horas y será la jornada 11 de la Liga MX torneo Apertura.

¿Dónde se jugará el partido entre Chivas y Pumas?

El enfrentamiento se dará en el estadio Akron, recinto deportivo situado en la zona metropolitana de Jalisco. Su capacidad es de algo más de 46.000 espectadores.