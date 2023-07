Pronósticos Chivas vs San Luis Jornada 2 Torneo de Apertura Liga MX

El h2h nos marca una máxima igualdad en los últimos 9 partidos, con 3 victorias para Chivas, 3 empates y 3 victorias para San Luis. El último choque terminó 0-0. ¿Se repetirá el empate en los pronósticos Chivas vs San Luis Liga MX jornada 2 Torneo de Apertura 2023?

Información básica del partido

Nuestro punto de partida es siempre el mismo. Para poder hacer los mejores pronósticos Chivas vs San Luis o a cualquier otro partido es clave saber no solo cuándo y dónde se juega el match, sino también el mercado general 1X2:



Estadio: Estadio Akron, Zapopan, México

Estadio Akron, Zapopan, México Fecha y hora: Sábado, 8 de julio de 2023, 8:00 PM E.T.

Sábado, 8 de julio de 2023, 8:00 PM E.T. 1X2: Chivas (-139) | Empate (+275) | San Luis (+400).

Cómo llega Chivas al partido

Para entender qué pronósticos Chivas vs San Luis merecen más la pena hay que partir de que Chivas es el finalista del pasado Torneo de Clausura 2023. Para este Torneo de Apertura Liga MX 2023, su dinámica positiva continúa, pues viene de vencer 1-2 a León a domicilio gracias a un gol al final del partido. En esta ocasión, Chivas vuelve para estrenarse en casa, siendo el 5º favorito a la victoria final según las bookies.

Sin contar con tiempos extra, Chivas ha perdido solo 1 de sus 6 últimos partidos en casa, lo que demuestra que es un rival difícil como anfitrión. Es más, su caída fue contra América. Por tanto, se trata de una derrota que, sin ser deseada, entra dentro de lo comprensible. Si bien es cierto que como local aumenta su nivel, también lo es que Chivas no ha ganado a San Luis en sus dos últimos encuentros en casa.

Cómo llega San Luis al partido

Los pronósticos Chivas vs San Luis Liga MX Torneo de Apertura no estarían completos sin la otra cara de la moneda. San Luis llega a este encuentro tras un meritorio empate ante Monterrey. El equipo dirigido por Gustavo Leal jugó de tú a tú contra los Rayados, ganándoles en posesión y rematando hasta 9 veces a puerta. Eso sí, jugaban en casa, algo que no puede compararse a tener que viajar hasta Zapopan para jugar contra Chivas.

Con todo, la racha de San Luis fuera de casa invita a la esperanza, ya que ha ganado sus dos últimos compromisos a domicilio y ante adversarios como América y León (resultados de 1-2 y 1-3 respectivamente). Siendo así, es posible que uno de los pronósticos Chivas vs San Luis más interesantes sea el de DOBLE OPORTUNIDAD (X2) a momio +105. Sin embargo, consideramos que es una apuesta que es mejor hacer tras un análisis en el LIVE.

Pronósticos Chivas vs San Luis de Apertura Liga MX 2023 jornada 2

Además de los pronósticos Chivas vs San Luis X2, a continuación cerramos este contenido de apuestas Liga MX jornada 2 Torneo de Apertura 2023 con otros 3 pronósticos que consideramos que merece la pena contemplar:

Víctor Guzmán anotará en cualquier momento (+225) : En el Torneo de Clausura Liga MX 2023, Guzmán terminó con 8 tantos (3 de penalti). No son muchos, pero son suficientes como para que no salga a esta desorbitada cuota. Porque Guzmán tira también los penales, lo que le da aún más chances de marcar en un equipo que tiene muy en cuenta en su ofensiva al atacante mexicano.

: En el Torneo de Clausura Liga MX 2023, Guzmán terminó con 8 tantos (3 de penalti). No son muchos, pero son suficientes como para que no salga a esta desorbitada cuota. Porque Guzmán tira también los penales, lo que le da aún más chances de marcar en un equipo que tiene muy en cuenta en su ofensiva al atacante mexicano. San Luis gana (EMPATE APUESTA NO VÁLIDA) (+250) : Si crees que San Luis puede seguir su buena racha a domicilio pero quieres hacer la apuesta a un momio superior, nuestra recomendación es que te centres en los pronósticos Chivas vs San Luis a victoria visitante pero en el mercado EMPATE APUESTA NO VÁLIDA. Es decir, si el partido termina en tablas te devuelven lo apostado.

: Si crees que San Luis puede seguir su buena racha a domicilio pero quieres hacer la apuesta a un momio superior, nuestra recomendación es que te centres en los pronósticos Chivas vs San Luis a victoria visitante pero en el mercado EMPATE APUESTA NO VÁLIDA. Es decir, si el partido termina en tablas te devuelven lo apostado. AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN SÍ (-125): De los últimos 9 encuentros, 6 han terminado con los dos equipos anotando. Es verdad que los 2 últimos choques concluyeron con uno de los dos equipos sin ver arco contrario, pero precisamente esto juega a favor de esta apuesta, ya que 3 choques seguidos entre dos equipos que son ofensivos sin que marquen ambos planteles no es lo habitual.

Para hacer los mejores pronósticos Chivas vs San Luis, tienes que estar atento también a las noticias previas al juego. Asimismo, busca hacer tus apuestas Liga MX siempre en las mejores casas de apuestas, ya que, además de darte acceso a un magnífico bono de bienvenida, te ofrecen los mejores momios. Acceder a buenos momios aumenta la rentabilidad a medio/largo plazo siempre y cuando tu estrategia sea ganadora.