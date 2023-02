Pronósticos Copa Libertadores 2023: ¿Quién ganará?

Para muchos, es el segundo torneo en importancia del planeta fútbol tras la UEFA Champions League. Cada año, 47 clubes buscan proclamarse campeones y ahí estás tú con tus pronósticos Copa Libertadores para sacar rendimiento a cada juego en forma de dinero extra. ¿Pero no necesitas algunos consejos para apostar con ventaja? ¡Pues toma nota de lo que recogemos a continuación!

Breve historia de la Copa Libertadores: Palmarés y formato

La Copa Libertadores se disputó por primera vez en 1960 bajo el nombre de Copa de Campeones de América. Actualmente, se denomina Copa Libertadores en honor a la intrincada lucha por la independencia que llevaron a cabo durante décadas los diferentes países latinoamericanos para doblegar el yugo de opresión del Imperio Español. Desde hace ya varias ediciones, el número total de participantes es de 47.

En un principio, solo accedían a ella los campeones de las diferentes ligas latinoamericanas. Ahora, también los subcampeones y equipos bajos determinadas circunstancias especiales pueden igualmente pelear por alzarse con el triunfo final en esta competición. Esto amplía enormemente la cantidad de pronósticos Copa Libertadores disponibles, lo que permite que todo tipo de jugadores ganen.

Eso sí, hay que tener en cuenta algunos cambios recientes, como, por ejemplo, que desde 2017 ya no participan clubes mexicanos debido a incompatibilidades con su calendario y el calendario de la Copa Libertadores. Asimismo, no hay que olvidar que, desde 2005, el campeón de la Copa Libertadores obtiene una plaza para disputar el Mundial de Clubes de la FIFA (antigua Copa Intercontinental, de grato recuerdo para Peñarol o Nacional).

De hecho, Peñarol fue el primer campeón de la Copa Libertadores. Los equipos uruguayos junto a los brasileños y argentinos dominaron las primeras décadas. Hasta 1979 no lo ganó un equipo de otro país que no fuera uno de los tres mencionados (cuando Olimpia de Paraguay se alzó con la victoria final). Tendrían que pasar otros 10 años para que la historia se volviera a repetir (esta vez con el Atlético Nacional de Colombia).

Pronósticos Copa Libertadores

Rápida aproximación al formato Copa Libertadores

Como ya se ha señalado previamente, el torneo lo disputan 47 equipos, aunque son 32 los que acceden a la Fase Final de la Copa Libertadores. Y es aquí donde los pronósticos Copa Libertadores se vuelven más emocionantes. En este punto, cada grupo permite a los dos mejores pasar a los octavos de final. Los terceros reciben un premio de consolación: la Copa Sudamericana. Hay que tener en cuenta esto para los pronósticos.

Porque, por ejemplo, si un equipo llega con opciones de clasificarse a la Copa Sudamericana a la última jornada de la Fase de Grupos, saldrá motivado. Esto no ocurría hace años, cuando el 3º y el 4º ya no tenían premio alguno (salvo el dinero que se inyecta por cada victoria). Por tanto, hay que tener en cuenta estas nuevas variables a la hora de hacer buenos pronósticos Copa Libertadores a partidos de la Fase de Grupos.

Pronósticos Copa Libertadores 2023: Ganador final

Lo más adecuado es echar un vistazo al palmarés si lo que buscas es hacer pronósticos Copa Libertadores 2023 ganador final. No es un dato determinante, pero sí indica una tendencia, con lo que te puede ayudar a trazar estrategias ganadoras. ¿Entonces? Hay un dato bastante claro sobre los ganadores de la Copa Libertadores en las últimas ediciones que puede ayudarte con tus apuestas deportivas:



4 de las últimas 5 ediciones las ha ganado un equipo brasileño.

De las últimas 13 ediciones, 9 han ido para Brasil, 3 para Argentina y 1 para Colombia.

Con estos datos, queda claro que apostar por equipos Brasileños en los pronósticos Copa Libertadores ganador final es casi una apuesta segura. De hecho, los últimos 4 títulos se los han repartido Palmeiras y Flamengo, que lejos de reducir prestaciones, han traído de vuelta desde Europa futbolistas de relumbrón que, aunque en el ocaso de sus carreras, todavía pueden rendir (Arturo Vidal, David Luiz, Fernandinho…).

El actual campeón es Flamengo. ¿Podrá repetir campeonato y ser el ganador de la Copa Libertadores 2023? Las casas de apuestas no disponían de cuotas a ganador Copa Libertadores de 2023 en el momento de redactar este contenido. Sin embargo, que Flamengo repita título no sería descabellado. Aunque, y pese a que Palmeiras repitió título en 2021, no es algo habitual (anteriormente, lo logró Boca Juniors en 2001).

Y es precisamente a este equipo argentino, junto a River Plate, al que no hay que olvidar para los pronósticos Copa Libertadores ganador final. De hecho, River Plate se alzó con el título frente a, precisamente, Boca Juniors, en 2018. Asimismo, repitió final Copa Libertadores 2019, perdiendo 2-1 frente a Flamengo. ¿Y el Grémio? Lamentablemente, no podremos ver a Luis Suárez jugar la Copa Libertadores 2023, ya que Gremio no participa.

Otros candidatos para pronósticos Copa Libertadores 2023 ganador final, que saldrán con cuotas muy altas, ya que históricamente es complicado que se alcen con el trofeo, son Nacional, Millonarios (ambos de Colombia), Colo-Colo (Chile) o Independiente del Valle y Barcelona Sporting Club (ambos de Ecuador). Todos estos equipos suman para ofrecer una de las mejores Copa Libertadores de la historia con pronósticos variados.

¿Dónde apostar Copa Libertadores 2023?

Si estás buscando las mejores casas de apuestas deportivas online para hacer tus pronósticos Copa Libertadores 2023 con las mejores cuotas, debes saber que opciones como bet365 o Codere son excepcionales, aunque no las únicas. A continuación, te ofrecemos más detalles de las mejores plataformas para apostar Copa Libertadores 2023:

Operador

Bono de bienvenida

Regístrate ya

bet365

100% adicional en créditos de apuesta

Visita bet365 Codere

Triplican tu 1er depósito hasta $3000 MXN adicionales

Visita Codere Ganabet

Bono por registro de $400 MXN

Visita Ganabe Strendus

Más de $10 000 MXN en tu primera semana tras registro

Visita Strendus

Apostar Copa Libertadores 2023 con las mejores cuotas permite obtener mayores beneficios a Visita Strendusmedio-largo plazo. También cuando apuestas de forma esporádica a algún juego Copa Libertadores que te interese. Pero, claro, para hacer pronósticos Copa Libertadores 2023 de calidad, también necesitas conocer un poco cuáles son los mejores mercados para apostar Copa Libertadores 2023. ¡Y de ello te hablamos a continuación!

Mejores apuestas Copa Libertadores 2023: Mercados disponibles

Si ya te has registrado en una de las mejores casas de apuestas para apostar Copa Libertadores 2023, querrás saber cuáles son los mercados más populares, ¿no? Con ellos, podrás hacer apuestas simples o apuestas combinadas. Elegir uno u otro dependerá de tu estrategia y tu forma de jugar. Ten en cuenta, además, que los que se recogen a continuación son una aproximación, ¡hay cientos de mercados disponibles!



Ganador del partido.

Número de goles (over/under).

Ambos equipos anotarán.

Doble oportunidad.

Goleador.

Mercados con hándicap.

Las apuestas con hándicap Copa Libertadores son de las más interesantes debido a su versatilidad y complejidad. ¿Pero qué son las apuestas con hándicap Copa Libertadores? Básicamente, se trata de apuestas a ganador del partido en las que sumas o restas goles a uno de los equipos para, así, obtener una cuota mayor o menor (con menos riesgo).

Predicciones Copa Libertadores 2023: Información importante

Vamos terminando con este contenido pronósticos Copa Libertadores 2023 con algunos datos importantes. Pueden servirte para hacer tus apuestas Copa Libertadores 2023, aunque no son consejos de inversión, sino, simplemente, estadísticas que muestran ciertas tendencias. Tendencias que pueden revertirse, ya que los equipos se refuerzan cada año para competir al máximo tratando de alzarse con la victoria final.

Pero toma nota:



Únicamente clubes de 7 países han logrado ganar la Copa Libertadores. Argentina y Brasil lideran el palmarés con 46 títulos entre ambos. El tercer país es Uruguay, que ha logrado vencer en 8 ocasiones (aunque ningún equipo uruguayo ha ganado la Copa Libertadores desde 1988). Teniendo en cuenta que ningún club de Perú, Bolivia o Venezuela jamás ha logrado ganar la Copa Libertadores, no tiene mucho sentido apostar a ganador final Copa Libertadores por un equipo de alguno de estos países. Eso sí, de hacerlo, que sea una apuesta razonada y no emocional. Otro dato interesante para los pronósticos Copa Libertadores 2023 es el del equipo con más finales perdidas. Este es Boca Juniors. A pesar de que es, asimismo, el segundo equipo con más títulos (6), ha perdido otras 5 finales. Tenlo en cuenta para las apuestas a la final Copa Libertadores.

Como siempre, para hacer tus apuestas Copa Libertadores, no olvides limitarte en presupuesto, así como seguir una estrategia con gestión de riesgo (por ejemplo, nunca apuestas más del 10 % de tu bank en una sola selección). Igualmente, busca las mejores cuotas para obtener más ganancias a través de las mejores casas de apuestas deportivas online que te proponemos.