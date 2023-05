Pronósticos fútbol: Los mejores consejos para ganar en apuestas

Tipos de apuestas fútbol, el primer paso

Antes de empezar a hacer pronósticos fútbol, hay que conocer los mercados disponibles. En las apuestas deportivas online, lo de apostar únicamente por 1x2 está totalmente pasado de moda. Internet ha traído una infinidad de mercados, por lo que las apuestas a ganador o empate, aunque siguen siendo una buena opción, están acompañadas de otras muchas alternativas que, si sabes analizar, pueden ser mucho más rentables:



Ambos equipos marcan (sí o no) : Es uno de los mercados de pronósticos fútbol que más dinero puede darte. Los equipos grandes suelen ser muy ofensivos, lo que les hace descuidar la defensa. Ganarán, claro, pero no es extraño que lo hagan con resultados tipo 1-3 o 4-1. Si sabes buscar los encuentros ideales para estas apuestas fútbol, los momios te darán muchas alegrías, ya que son altos.

: Es uno de los mercados de pronósticos fútbol que más dinero puede darte. Los equipos grandes suelen ser muy ofensivos, lo que les hace descuidar la defensa. Ganarán, claro, pero no es extraño que lo hagan con resultados tipo 1-3 o 4-1. Si sabes buscar los encuentros ideales para estas apuestas fútbol, los momios te darán muchas alegrías, ya que son altos. Marcador exacto : Se trata de acertar el marcador al final del partido. Son pronósticos fútbol muy difíciles de ganar, por eso presentan momios tan altos. Es un mercado que no recomendamos, ya que en él interviene enormemente el azar. Eso sí, hay alternativas de pronósticos fútbol como ganará 3-1, 3-0 o 3-2. Eso sí, en estos casos siguen siendo apuestas fútbol complicadas.

: Se trata de acertar el marcador al final del partido. Son pronósticos fútbol muy difíciles de ganar, por eso presentan momios tan altos. Es un mercado que no recomendamos, ya que en él interviene enormemente el azar. Eso sí, hay alternativas de pronósticos fútbol como ganará 3-1, 3-0 o 3-2. Eso sí, en estos casos siguen siendo apuestas fútbol complicadas. Over/under de goles : Este mercado sigue siendo muy rentable pese a que las casas de apuestas ajustan cada vez mejor los momios. Salvo en raras ocasiones, donde los equipos son ultradefensivos o defienden una ventaja inicial, en el fútbol se ven bastantes goles, sobre todo en ligas menores donde la capacidad defensiva es limitada. Muchas opciones, como el over +2.5, que se cumple a menudo, ofrecen momios magníficos.

: Este mercado sigue siendo muy rentable pese a que las casas de apuestas ajustan cada vez mejor los momios. Salvo en raras ocasiones, donde los equipos son ultradefensivos o defienden una ventaja inicial, en el fútbol se ven bastantes goles, sobre todo en ligas menores donde la capacidad defensiva es limitada. Muchas opciones, como el over +2.5, que se cumple a menudo, ofrecen momios magníficos. Apuestas fútbol con hándicap : Se trata de uno de los mercados más completos y divertidos. Se trata de restar o añadir goles a uno de los equipos para aumentar así la cuota. Pero es que el mercado de apuestas con hándicap ofrece, además, hándicaps parciales tipo +1.25 (sería como apostar la mitad al +1 y la otra mitad al +1.5).

: Se trata de uno de los mercados más completos y divertidos. Se trata de restar o añadir goles a uno de los equipos para aumentar así la cuota. Pero es que el mercado de apuestas con hándicap ofrece, además, hándicaps parciales tipo +1.25 (sería como apostar la mitad al +1 y la otra mitad al +1.5). Doble oportunidad : Es un mercado relacionado con el de ganador. Es magnífico para apostar por los no favoritos cuando ves posibilidades pero te da miedo que el partido termine en empate. De este modo, estas apuestas fútbol te brindan una especie de seguro sin tener que renunciar a una cuota alta. Eso sí, cuando son a favorito, no merece la pena en absoluto. Evítalas.

: Es un mercado relacionado con el de ganador. Es magnífico para apostar por los no favoritos cuando ves posibilidades pero te da miedo que el partido termine en empate. De este modo, estas apuestas fútbol te brindan una especie de seguro sin tener que renunciar a una cuota alta. Eso sí, cuando son a favorito, no merece la pena en absoluto. Evítalas. Tarjetas, goleador, saques de esquina…: La oferta de pronósticos fútbol se completa con otras muchas opciones. Algunas de las más populares son las de tarjetas o saques de esquina (se trata de adivinar cuántas amarillas habrá, si habrá algún expulsado, en qué minuto…). Lo mismo para saques de esquina (más o menos número de saques de esquina). También son bonitas las apuestas a goleador. Con momios altos, ¡aprovecha las rachas de algunos jugadores!

Cómo rentabilizar los mejores pronósticos de fútbol

No importa si haces apuestas Champions League o apuestas Copa Libertadores, todas las apuestas fútbol están marcados por una serie de aspectos que debes tener en cuenta si lo que quieres es ganar:



Bonos y promociones de las mejores casas de apuestas deportivas México. Momento de la temporada. La motivación es importantísima. Estudiar, estudiar y estudiar. Lee foros, periódicos, páginas oficiales de los equipos. Consulta el calendario. Analiza tendencias y estadísticas. Cada equipo es un mundo en sí mismo. Sopesa si los momios presentan valor. Si es el caso, haz tus pronósticos fútbol sin miedo.

Obviamente, esta es una breve aproximación. ¡Pero no te vamos a dejar con las ganas! A continuación, ahondamos en todos estos aspectos claves para los pronósticos fútbol.

Bonos y promociones de las mejores casas de apuestas

Nosotros siempre recomendamos estar registrado en el mayor número de casas de apuestas posibles. bet365 es indispensable, pero hay otras muchas plataformas de calidad, como Codere, Strendus, Ganabet, Novibet o 1xbet. ¿Pero por qué hay que registrarse en varias casas de apuestas deportivas a un tiempo?



Bonos de bienvenida. Cuantos más tengas a tu disposición, más opciones tendrás de impulsar tu bank sin demasiado esfuerzo. Además, hay promociones periódicas diversas. Momios. Al estar registrado en varias casas de apuestas tendrás acceso siempre a la mejor cuota disponible de todas. Esto se traduce en mayores ganancias a medio/largo plazo.

La motivación de los equipos, determinante para las apuestas

A la hora de hacer pronósticos fútbol, este es un aspecto que muchos pasan por alto. La motivación es indispensable para que salgan las apuestas fútbol. Las casas de apuestas lo saben, pero muchas veces juegan con ello y te engañan con momios mal ajustados intencionadamente. Pongamos un ejemplo:



Último partido de la Fase de Grupos de la Champions League. City y Dortmund se enfrentan. Ambos equipos están clasificados como 1º y 2º respectivamente. No importa lo que hagan. En este caso, una buena apuesta será al empate, que se seguirá pagando muy bien. Y es que ninguno de los dos va a arriesgar más de lo necesario.

También tienes que tener esto en cuenta cuando un equipo que juega para evitar el descenso se enfrenta a otro que ya no se juega nada. Igualmente cuando el partido de vuelta viene de una ida que se ha cerrado por goleada. Por ejemplo, si Boca Juniors gana a su par 6-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en la vuelta es muy improbable que los argentinos ganen incluso jugando en casa. Aunque, si el equipo es muy inferior, lo mejor es evitar la apuesta.

Porque esta es otra, para hacer buenos pronósticos fútbol, también es bueno saber cuándo no apostar. Hay veces que uno lo hace para llevar algo en juego. ¡Mal! Si no lo ves claro y no eres capaz de medir el grado de implicación de ambos equipos, mejor reserva tus esfuerzos para otra ocasión. Porque sobreapostar, además, suele llevar a pérdidas más temprano que tarde. Por tanto, reduce tus pronósticos fútbol al mínimo posible. Si llevas una buena estrategia, recogerás frutos pronto.

Estudia más de lo que has estudiado en tu vida

Si eras malo en la escuela, entonces vas a tener que cambiar el chip. Para ganar en apuestas deportivas, analizar cada detalle es innegociable. Ten en cuenta que, a la motivación, se le suman otros aspectos:



Lesionados . Sobre todo si son jugadores de calidad que resultan determinantes para uno de los dos conjuntos.

. Sobre todo si son jugadores de calidad que resultan determinantes para uno de los dos conjuntos. Si juegan como visitantes o locales . Aunque, generalmente, los equipos rinden mejor como locales, se dan anomalías a las que debes estar atento.

. Aunque, generalmente, los equipos rinden mejor como locales, se dan anomalías a las que debes estar atento. ¿Quién arbitra? Hay árbitros más tarjeteros que otros. Esto no solo debe tenerse en cuenta para apuestas a número de tarjetas, sino también se debe prestar atención a si el árbitro favorece más al de casa o no, si deja jugar, etcétera…

Estos son solo algunos puntos importantes, pero hay más. Por ejemplo, ten en cuenta también si hace poco se ha producido un cambio de entrenador, si hay algún jugador en racha, la climatología… Cualquier aspecto puede importar. El cansancio, por ejemplo, es otro factor crucial. Si un equipo viene de jugar hace 2 o 3 días y no va a hacer rotaciones, ¡eso se puede notar!

Para muchos pronósticos fútbol, las estadísticas generales, además, ayudan mucho. Por ejemplo, si vemos que un equipo supergoleador que juega de local se enfrenta al peor visitante de la competición, el over de goles es una gran opción. Para ello, dispones de páginas magníficas como Oddspedia o FlashScore. En estos portales se incluye muchísima información útil para hacer las mejores apuestas fútbol posibles.

Cada equipo es un mundo en sí mismo, tenlo en cuenta

Además de todo lo dicho anteriormente, hay que entender por qué lucha cada equipo, así como su funcionamiento general. Es más, incluso aspectos como la situación interna del club, más allá de lo económico, son imprescindibles. Por ejemplo, el Valencia C. F. está inmerso en una crisis institucional desde hace mucho tiempo. Es un equipo histórico que debería disputar cada temporada una plaza europea. Sin embargo, la mala gestión lo ha llevado a estar esta temporada (y seguramente las que viene), luchando por evitar el descenso.

Asimismo, hay que hablar también de las “bestias negras”. ¿Qué es una “bestia negra”? Pues un equipo que, no se sabe por qué motivo, juegan siempre bien contra otro equipo en concreto, ganándole en la mayoría de ocasiones. Esta tendencia puede ser histórica o ceñirse a etapas concretas. Por ejemplo, el Deportivo de la Coruña estuvo como 20 años ganando o empatando contra el Real Madrid en Riazor. Para el club blanco, viajar a Galicia y jugar contra el Deportivo era sinónimo de sufrimiento. Con ello, los momios a favorito del Real Madrid nunca merecían la pena.

¿Es una cuota con valor? ¡Que no se te escape!

Para concluir con este contenido sobre consejos pronósticos fútbol, hay que abordar el tema principal, el que te ofrecerá o no ganancias. Hablamos de los momios con valor. Para calcular si un momio tiene valor, es mejor utilizar cuotas decimales tipo 2 a 1, lo que equivaldría a +100 en cuotas americanas. ¿Pero para qué? Para determinar si el porcentaje de posibilidades que le da la casa es el mismo que le das tú:



Tomemos una cuota 1.80 a 1.

Para determinar el % de la casa, divide 1 entre 1.80 y multiplica el resultado por 100. En este caso, saldrá 55. Es decir, el operador le da un 55 % de opciones de salir a ese momio.

Si tú consideras que debería ser más alto el porcentaje, digamos un 70 %, entonces es una cuota con valor. A largo plazo, te dará ganancias.

Ten en cuenta que en el corto plazo cualquier opción puede darte beneficios. Pero aquí se trata de reducir el azar al mínimo. Las cuotas con valor son subjetivas, pero si estás acertado en tus cálculos y sabes gestionar tu bank, ganarás a la larga no solo con pronósticos fútbol, sino con apuestas a cualquier otro deporte, ya sean apuestas tenis o apuestas baloncesto, entre otras.

Pero, para lograr todo esto, es indispensable, como ya se ha señalado, gestionar el capital para apuestas. Divídelo en unidades o porcentualmente y nunca apuestes más de 10 unidades o el 10 % de tu bank. Asimismo, haz descansos periódicos y no intentes recuperar demasiado rápido las pérdidas. Con cabeza fría y tranquilidad, ganarás mucho con el tiempo en tus apuestas de fútbol.