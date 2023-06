Pronósticos F1 Gran Premio España: Cuotas y predicciones

El Mundial de F1 es una de las competiciones de motor más seguidas del mundo. Por ello, hay muchas apuestas Fórmula 1 interesantes, pero hay que saber estudiar cada variable para ponderar cuál merece la pena de verdad.

Panorámica general de la carrera F1

Este fin de semana, el mundo de la Fórmula 1 tendrá los ojos puestos en la Madre Patria, pues el GP se celebra en España del 2 al 4 de junio. Se trata del circuito conocido como Circuit de Barcelona-Catalunya. ¿La sede para estas apuestas F1? Montmeló. La carrera tendrá lugar el domingo 4 a la 15:00 hora española (7:00 hora de México).

Además de esto, es decir, el tipo de pista y circuito, hay otros datos importantes para trazar pronósticos F1. Para empezar, Max Verstappen llega a este fin de semana de competición como líder absoluto de la temporada tras su magnífica victoria en Mónaco y un Checo Pérez que no pudo puntuar en la clasificación, lo que le obligó a salir último.

Con todo, nuestro piloto sigue siendo sexto y está en la lucha por los puestos de privilegio, aunque tiene a otro corredor que querrá hacerlo bien porque, además, juega en casa: Fernando Alonso. En esta nueva etapa en F1, el asturiano quedó segundo en Montecarlo y ha logrado 93 puntos hasta ahora (5 podios en 6 carreras).

Por otro lado, tenemos a Mercedes, escudería que hay que tener nuevamente en cuenta para todas las apuestas F1, ya que se colocan por fin terceros en el Mundial de Constructores a solo 1 punto de Aston Martin.

Para tus pronósticos F1, tampoco debes olvidar estos aspectos:



Lewis Hamilton y George Russell están entre los máximos favoritos a subir al podio en Montmeló.

están entre los máximos favoritos a subir al podio en Montmeló. Carlos Sáinz y Charles Leclerc también son máximos aspirantes, pero es cierto que vienen de malas carreras en Mónaco.

Lo que está claro es que Fernando Alonso saldrá motivadísimo en busca de su victoria número 33. Pero eso no es garantía de nada. Lo cierto es que hay muchas incógnitas sin despejar, como si el momento positivo de Ferrari continuará o si habrá sorpresa en los pronósticos F1 Barcelona con algún piloto inesperado rompiendo pronósticos de apuestas Fórmula 1.

Características del circuito Fórmula 1 de Montmeló

Para hacer las mejores apuestas Fórmula 1, es bueno entender también cómo es la pista, ya que te puede ayudar a estudiar posibles sorpresas o cómo rendirán los favoritos. En cuanto al GP de Montmeló, destaca por su combinación de curvas de alta y baja velocidad, con unas curvas 3 y 9 muy complicadas.

En este circuito, los neumáticos izquierdos son los que más sufren. Asimismo, en 2023, Montmeló ha decidido suprimir la chicane para regresar a la estructura original de dos curvas rápidas al final:



Año de inauguración : 1991

: 1991 Vueltas : 66

: 66 Longitud : 4.7 kilómetros

: 4.7 kilómetros Distancia de la carrera : 308.424 km

: 308.424 km Récord de vuelta : 1:18.149 (Max Verstappen, 2021)

: 1:18.149 (Max Verstappen, 2021) Récord de la pole : 1:15.406 (Valtteri Bottas, 2019)

: 1:15.406 (Valtteri Bottas, 2019) Pole 2021: 1:16.74 (Lewis Hamilton)

Apuestas Fórmula 1 Montmeló: Mejores opciones

Además de ser el máximo favorito al título, las apuestas Fórmula 1 coinciden en indicar que Max Verstappen es uno de los grandes favoritos a hacerse con el triunfo en Montmeló por delante del mexicano Checo Pérez y de George Russell:

Pronósticos F1 para Max Verstappen

El holandés lidera con mano de hierro la clasificación y por eso las apuestas F1 a Max Verstappen no se pagan demasiado bien. Por tanto, la victoria de Verstappen no merece la pena, ya que obliga arriesgar demasiado para no ganar mucho: -312. Sin embargo, sí vemos que hay pronósticos F1 para Verstappen que permiten arriesgar menos y ganar mucho:



Verstappen quedará primero en la ronda clasificatoria y ganará el GP de España a cuota 1.80 a 1 o -125.

Verstappen gana la carrera y registra la vuelta más rápida: +175 o 2.75 a 1.

Pronósticos F1 para Fernando Alonso

¿Y qué hay respecto al mítico Fernando Alonso? Es verdad que el segundo favorito es el mexicano Checo Pérez y la verdad que con unas cuotas F1 espectaculares, ya que su victoria se paga +300 y es el segundo favorito, por lo que sería buena idea hacer apuestas F1 al mexicano, ¿pero y si Fernando Alonso sale motivado por jugar en casa?

En nuestra opción, estos son los pronósticos F1 más interesantes para Fernando Alonso:



Fernando Alonso queda entre los 3 primeros a momio -227. Sí, no es una cuota alta, pero nos parece que es prácticamente dinero gratis. Si bien tiene difícil ganar la carrera, sería muy extraño no ver a Fernando Alonso entre los 3 primeros en el Circuito de Montmeló.

Hemos visto algunos pronósticos a Fernando Alonso termina la carrera, cuyo momio es -1000. Sin embargo, pese a que es lo lógico, nos parece que se trata de apuestas F1 absurdas, ya que el riesgo es evidente para lo poco que se paga. No confíes en este tipo de momios.

Pronósticos F1 para Carlos Sáinz

El piloto español lleva tiempo en la élite, pero todavía no logra pasar a la historia con una gran actuación. De hecho, apenas ha sumado unos 15 podios a lo largo de su carrera. Actualmente, y corriendo por Ferrari, acabó en 8ª posición en Mónaco. Un resultado malo, si bien es cierto que es solo la 2ª vez que termina fuera de las seis primeras posiciones, lo que habla bien de lo regular que está siendo.

Al igual que con Fernando Alonso, las cuotas de Carlos Sáinz aquí pueden cobrar valor porque la motivación de correr en casa es total. No en vano, en 2022 quedó cuarto, lo que indica que es una pista que se le da bien. Por tanto, teniendo en cuenta estos datos, podemos ver algunos pronósticos Fórmula 1 interesantes:



Carlos Sáinz queda entre los 6 primeros a momio -222.

Sin embargo, el pronóstico Fórmula 1 que más nos gusta es una combinada interna que ya funcionó el año pasado y tiene muchas opciones de darse nuevamente en este 2023:



Verstappen gana y Sáinz y Alonso quedan entre los dos primeros. ¡Se paga +120!

Dónde y cómo seguir las apuestas F1 desde México

El GP de España se puede seguir a través de FOX Sports y Fox Sports Prémium en caso de que vivas en México. Las retransmisiones de Fórmula 1 de FOX son impresionantes, por lo que podrás seguir al detalle todo lo que ocurra en Barcelona mientras haces tus apuestas F1. Asimismo, también puedes seguirlo online a través de la herramienta F1 TV Pro.

Por otro lado, en cuanto a las casas de apuestas Fórmula 1, puedes elegir las mejores cuotas en opciones como Novibet, bet365 México, Codere, Ganabet, Strendus o 1xBet, entre otras. Estas que mencionamos no solo cuidan los momios, si no que, si te registras por primera vez, dan acceso a bonos por depósito magníficos, ¡algunas incluso tienen promociones sin depósito!