Pronósticos Jamaica vs México semifinales Copa Oro

Jamaica viene de vencer 0-1 en ¼ de final a Guatemala, mientras que los chicos de Jaime Lozano hicieron lo propio y sin sufrir apenas contra Costa Rica. ¿Pero cuáles son los pronósticos Jamaica vs México Copa Oro que merecen la pena? ¡Veámoslo!

Información básica del partido

Para hacer buenos pronósticos Jamaica vs México Copa Oro, el punto de partida es siempre el de los datos respecto al dónde y el cuándo, así como lo relacionado con los momios para el mercado 1X2. La Copa Oro se está jugando en Estados Unidos, donde los mexicanos se sienten casi como en casa (esto puede pesar a favor de la Tri y explica en parte el favoritismo que las bookies otorgan a la selección azteca):



Estadio: Allegiant Stadium; Las Vegas, Estados Unidos.

Allegiant Stadium; Las Vegas, Estados Unidos. Fecha y hora: Miércoles, 12 de julio de 2023, 10:00 PM E.T.

Miércoles, 12 de julio de 2023, 10:00 PM E.T. 1X2: Jamaica (+425) | Empate (+320) | México (-164).

Cómo llega Jamaica al partido

Aunque Jamaica no participa en una Copa del Mundo desde 1998, lo cierto es que futbolísticamente parece haber crecido bastante en la última década. Prueba de ello es el haber alcanzado estas semifinales de la Copa Oro. No en vano, en la Fase de Grupos Copa Oro logró empatar con otro de los semifinalistas, Estados Unidos, así como arrasó en los otros dos encuentros contra Trinidad y Tobago y San Cristobal.

Asimismo, Jamaica sabe lo que es ganar en esta instancia de la Copa Oro a la Tri, pues en 2017 apearon a los mexicanos en semifinales por 0-1. Es verdad que han pasado 6 años y muchos de los jugadores que disputaron aquel juego ya no están. Sin embargo, es un dato que les da confianza y que se suma a una inmaculada Copa Oro 2023, pues los chicos de Heimir Hallgrímsson permanecen invictos en el torneo.

Aunque puede que Jamaica no tenga el talento de México, lo cierto es que el seleccionador islandés le ha dado un orden defensivo y un nivel competitivo envidiables. Gracias a ello, solo han recibido 2 goles en todo el torneo, si bien es cierto que los rivales a los que se ha enfrentado Jamaica poco tienen que ver con México (a excepción de Estados Unidos). Sin embargo, no olvidemos que venían de 11 partidos oficiales sin ganar antes de este torneo.

Cómo llega México al partido

En el otro lado de los pronósticos Jamaica vs México tenemos a la máxima favorita a ganar no solo el choque, sino también la propia Copa Oro (su victoria final se paga en torno a +110 frente al momio +150 para la apuesta a campeón Copa Oro Estados Unidos). Sería su décima final del torneo, pero no puede dar nada por sentado, baste recordar lo que pasó en la última jornada de la Fase de Grupos contra Catar, cuando cayó 0-1.

En ese encuentro sembraron muchas dudas, aunque tampoco podemos olvidar que México ya estaba clasificada como primera de grupo, por lo que el partido ante Catar era puro trámite. Sin embargo, que una selección de nivel tan bajo como la catarí fuese no solo capaz de vencer a México, sino de impedir que el combinado azteca anotase un solo tanto, no habla positivamente del combinado mexicano, que viene de hacer un penoso Mundial.

Más allá de este pequeño traspiés, hay que reconocer que la ofensiva mexicana es de alto voltaje, pues ha sido capaz de anotar con facilidad en tres de los cuatro choques disputados en esta Copa Oro 2023. Además, defensivamente han estado igualmente a gran nivel, pues apenas han recibido 2 goles (Catar y Haití). Por tanto, uno de los pronósticos Jamaica vs México Copa Oro más interesantes es el de la cuota de ganador de México (-164).

Pronósticos Jamaica vs México Copa Oro 2023

Además de los pronósticos Jamaica vs México Copa Oro 2023 ya mencionados, a continuación recogemos otros 3 picks de interés. Recuerda que hasta el día del partido pueden producirse eventos que afecten al valor de los momios, por lo que debes hacer igualmente estudios propios antes de arriesgar tus pesos en apuestas fútbol.

Ambos equipos anotarán NO (-152) : Aunque la trayectoria de Jamaica en esta Copa Oro es inmaculada, creemos que aquí debe llegar el final de su aventura. Llegaban al torneo con una racha nefasta de más de 10 partidos sin perder. Aquí se han reivindicado, pero no es lo mismo marcar a Trinidad y Tobago, o a Guatemala, que a México, que cuenta con una de las mejores defensas de la CONCACAF.

: Aunque la trayectoria de Jamaica en esta Copa Oro es inmaculada, creemos que aquí debe llegar el final de su aventura. Llegaban al torneo con una racha nefasta de más de 10 partidos sin perder. Aquí se han reivindicado, pero no es lo mismo marcar a Trinidad y Tobago, o a Guatemala, que a México, que cuenta con una de las mejores defensas de la CONCACAF. Henry Martín anotará en cualquier momento (+120) : Aunque solo ha marcado ante la débil Haití, se espera más del delantero de Club América, pues llega a esta Copa Oro en el mejor momento goleador de su carrera. Contra Jamaica tendrá una nueva oportunidad de demostrar el buen nivel al que está. Por condiciones, está en el escenario ideal para perforar la red rival, y este momio es muy jugoso.

: Aunque solo ha marcado ante la débil Haití, se espera más del delantero de Club América, pues llega a esta Copa Oro en el mejor momento goleador de su carrera. Contra Jamaica tendrá una nueva oportunidad de demostrar el buen nivel al que está. Por condiciones, está en el escenario ideal para perforar la red rival, y este momio es muy jugoso. Over 2.5 goles (+110): Este pronóstico es arriesgado, pero si México anota en la primera parte tendrá muchas posibilidades de salir. Si esto ocurre, Jamaica no podrá especular más y tendrá que ir a por el empate, lo que permitirá a la Tri acabar con los caribeños a la contra. Sin duda, uno de los momios más interesantes en lo que respecta a pronósticos Jamaica vs México Copa Oro 2023.

Los pronósticos Jamaica vs México dependen de muchas variables, por lo que debes estar atento a cualquier noticia. Por ejemplo, si Henry Martín tiene molestias y va a jugar infiltrado, quizá no merezca la pena apostar por su gol. Observa y analiza a fondo. Además, regístrate y haz apuestas Copa Oro en las mejores casas de apuestas deportivas mexicanas, pues garantizan los mejores momios y magníficas promociones.