Pronósticos Liga MX Torneo de Clausura: Jornada 17

Pronóstico Puebla vs Tijuana Liga MX (viernes, 28 de abril de 2023, 9:05 PM E.T.)

Por un lado, para este pronóstico Puebla vs Tijuana Liga MX, los locales parecen haber sentido el cambio de entrenador. Sin embargo, llega demasiado tarde. Sí, tienen opciones de clasificarse para la postemporada, pero no dependen de sí mismos. A un punto de los puestos de repechaje, intentarán hacer ajustes defensivos para que su registro como tercer peor defensa no se note.

Tijuana, por otro lado y continuando con los pronósticos Liga MX, también aspira a meterse en puestos de repechaje, aunque las posibilidades son incluso más remotas que con Puebla. Además, vienen de una racha de una sola victoria en los últimos cinco partidos. Su ofensiva, por otro lado, es extremadamente ineficaz (17 goles en 16 partidos). Pero tendrán que ir a por todas esta vez.

Nuestro pronóstico Puebla vs Tijuana: Más de 2.5 goles a momio -143.

Pronóstico Juárez vs Club América Liga MX (viernes 28 de abril de 2023, 11:05 PM E.T.)

Continuamos con los pronósticos Liga MX con este intrascendente Juárez vs América. Las posibilidades de Juárez de acceder al repechaje son remotas por no decir nulas. Y es que se trata de un equipo que no gana desde febrero, lo que transmite cero confianza. En los últimos 5 partidos, ha empatado 3 y ha perdido 2. En casa mejoran, pero es que se enfrentan a los segundos de la clasificación.

América, en el otro lado del pronóstico Juárez vs América, no tiene ya opción de quedar primero (será Monterrey ocurra lo que ocurra en esta jornada 17 Liga MX Torneo de Clausura). En este sentido, es posible que los hombres dirigidos por Fernando Ortiz salgan relajados o en el once se vean algunos futbolistas menos habituales. Tiene el 4º puesto asegurado, ya que Pachuca debería ganar por más de 7 goles para desbancarlos.

Nuestro pronóstico Juárez vs Club América Liga MX: Claramente, NO BET.

Pronóstico San Luis vs Atlas (sábado, 29 de abril de 2023, 5:00 PM E.T.)

En este pronóstico San Luis vs Atlas, hay que tener en cuenta que los locales dependen de sí mismos. Incluso perdiendo, también podrían ir al repechaje en caso de que Querétaro no termine entre los 12 primeros. En la jornada anterior, la derrota contra Pachuca les ha puesto contra las cuerdas, manifestando su irregularidad. Tendrán una última bala, eso sí, sus datos en casa asustan: 2 victorias de 8 partidos.

En cuanto a la otra cara de la moneda en este partido de pronósticos Liga MX, tenemos a Atlas. Necesitan ganar o empatar si no quieren andar haciendo cuentas, pero es cierto que hasta una derrota podría clasificarlos para el repechaje. Ya fuera de la Concachampions, Atlas parece haber despertado en las últimas fechas, pues lleva 5 partidos sin perder (3 de ellos contados por victorias).

Nuestro pronóstico San Luis vs Atlas Liga MX: Ambos equipos anotarán a momio -133.

Pronóstico Chivas vs Mazatlán (sábado, 29 de abril de 2023, 9:05 PM E.T.)

Continuamos con los pronósticos Liga MX con este pronóstico Chivas vs Mazatlán. Chivas de Guadalajara terminará entre los 4 primeros de la clasificación haga lo que haga. Eso sí, puede aspirar a la segunda plaza todavía. Para ello, necesita empatar o ganar y que América no gane. Lo que está en su mano, ganar, es más que factible. Mazatlán son últimos y Chivas cuenta con la segunda mayor cantidad de victorias.

Respecto al visitante en este punto de los pronósticos Liga MX jornada 17, poco hay que comentar. Mazatlán es el peor equipo de la competencia, con solo 2 victorias en 16 partidos. Hagan lo que hagan terminarán últimos, por lo que seguramente estén ya mentalmente de vacaciones. Esto, sumado a que Chivas de Guadalajara buscará la victoria, nos hace prever un partido lleno de goles y ocasiones, con mucha debilidad defensiva visitante.

Nuestro pronóstico Chivas vs Mazatlán Liga MX: Más de 3.5 goles a momio +162.

Pronóstico Monterrey vs Pumas (sábado 29 de abril de 2023, 9:05 PM E.T.)

En este punto de los pronósticos Liga MX Torneo de Clausura jornada 17 nos toca hablar del líder. Haga lo que haga, Monterrey terminará primero la fase regular. Por tanto, para ellos es un partido intrascendente. De hecho, se han visto tan líderes que en sus últimos 5 partidos han ganado 3, sí, pero también han perdido 2 para un total de 3 derrotas en toda la temporada.

Esta relajación de Monterrey debería aprovecharla el otro componente del pronóstico Monterrey vs Pumas. Su presencia en la postemporada pasa por mantener la última plaza que da derecho al repechaje. Dependen de sí mismos. Con un empate tendrían que hacer cálculos con otros partidos, pero, si ganan, se clasificarán para la postemporada. Y ante la relajación de Monterrey en estas últimas fechas, ¡todo es posible!

Nuestro pronóstico Monterrey vs Pumas Liga MX: Doble oportunidad; Empate o Pumas a momio +130.

Pronóstico Cruz Azul vs Santos (sábado, 29 de abril de 2023, 9:05 PM E.T)

Para empezar, en este pronóstico Cruz Azul vs Santos Liga MX jornada 17, hay que tener en cuenta que a los locales les podría bastar el empate. La Máquina del Tuca ha despertado a tiempo, ya que hasta hace no mucho ocupaba las últimas plazas. Eso sí, sus últimos partidos no invitan al optimismo. No en vano, llevan dos derrotas al hilo, por tanto, el verse con la necesidad de sumar puede desestabilizarlos mentalmente.

En cuanto a los pronósticos Liga MX para este partido teniendo en cuenta a los visitantes, vemos a Santos con la obligación de ganar si no le acompañan los resultados previos. Por ello, nuestro pronóstico debe tomarse con precaución. Es decir, siempre y cuando se haya visto y estudiado cómo terminan los encuentros anteriores. En cuanto a otros datos, Santos fuera de casa es malo (aunque vienen de ganarles al líder, Monterrey, en la jornada 15).

Nuestro pronóstico Cruz Azul vs Santos: Empate a momio +260.

Pronóstico Toluca vs Necaxa (domingo, 30 de abril de 2023, 1:00 PM E.T.)

Duele para nada intrascendente entre uno de los top de la competición y uno de los peores equipos de la Liga MX este año. Toluca necesita imperiosamente la victoria para evitar el repechaje. Por tanto, saldrá con todo a por Necaxa, un equipo que no encaja tanto para estar abajo, pero que apenas es capaz de ver puerta rival (16 goles en 16 partidos). Toluca no ha perdido frente a Necaxa en los últimos 5 duelos entre ambos.

En el otro lado de este capítulo de pronósticos Liga MX Torneo de Clausura, tenemos a Necaxa. Ya hemos dicho que, aunque no defiende tan mal, este año le cuesta horrores marcar goles. Toluca es todo lo contrario. Sin nada en juego para los visitantes, todo lo que no sea un partido en el que Toluca se imponga con contundencia sería una tremenda sorpresa.

Nuestro pronóstico Toluca vs Necaxa: Toluca gana y no meten ambos equipos a momio +200.

Pronóstico Querétaro vs Pachuca (lunes, 1 de mayo de 2023, 17:00 PM E.T.)

Continuamos con los pronósticos Liga MX jornada 17 con este pronóstico Querétaro vs Pachuca. A priori, debería ser un partido abierto. Pachuca aspira a evitar el repechaje y entrar directamente a la postemporada como uno de los 4 mejores. Para ello, debe ganar y esperar a que fallen los de arriba. Armas tiene para ello: 31 goles a favor en 16 partidos, lo que roza en promedio los 2 tantos por encuentro. Eso sí, vienen de caer 4-1 ante Atlas.

Por otro lado, el local, Querétaro, completa esta sección de los pronósticos Liga MX jornada 17. Un empate podría ser suficiente para entrar en el repechaje, pero sería jugar con fuego. Es decir, los locales también deben ir a por la victoria. Sus últimos 5 partidos se cuentan por 3 victorias y 2 empates. Pachuca venció en la última visita al Estadio La Corregidora.

Nuestro pronóstico Querétaro vs Pachuca: Más de 2.5 goles a momio -125.

Pronóstico León vs Tigres (lunes, 1 de mayo de 2023, 19:00 PM E.T.)

Cerramos los pronósticos Liga MX jornada 17 con este León vs Tigres. Ambos están ya clasificados para la postemporada. El asunto aquí es que León ya sabrá si tiene posibilidades o no de quedar entre los 4 primeros. En caso de que no sea así, recomendamos no apostar, ya que sería como tirar una moneda al aire. Con todo, León es un magnífico bloque defensivo, pero apenas ha anotado 20 goles en 16 partidos.

Los visitantes, Tigres, llegan sin jugarse nada. Hagan lo que hagan, estarán clasificados para la postemporada a través del repechaje. En este caso, la relajación puede ser un arma de doble filo. Podrían caer goleados o, al saberse sin presión, ponerle las cosas difíciles a León. Eso sí, su racha en los últimos 5 partidos es penosa, con 3 partidos perdidos, 1 empate y 1 victoria.

Nuestro pronóstico León vs Tigres: León gana (empate apuesta no válida) a momio -139.