Pronósticos Juárez vs Tigres Jornada 2 Torneo de Apertura Liga MX 2023

¿Pero qué nos dice el h2h para los pronósticos Juárez vs Tigres? Pues que han jugado poco entre ambos (8 partidos) donde los Bravos nunca han logrado la victoria (6 derrotas y 2 empates). ¿Cambiará en esta ocasión la dinámica?

Información básica del partido

Es innegociable el punto de partida para unos buenos pronósticos Juárez vs Tigres, y este es el de comprobar los momios al mercado 1X2, así como tener claro cuándo y dónde se disputa la jornada de Liga MX Torneo de Apertura:



Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez, Chihuahua, México

Estadio Olímpico Benito Juárez, Chihuahua, México Fecha y hora: Sábado, 8 de julio de 2023, 8:00 PM E.T.

Sábado, 8 de julio de 2023, 8:00 PM E.T. 1X2: Juárez (+285) | Empate (+245) | Tigres (-106)

Cómo llega Juárez al partido

El equipo dirigido por Diego Mejía llega a este partido con una confianza brutal, ya que en la jornada 1 del Torneo de Apertura Liga MX 2023 logró vencer 2-1 a América, Repetir hazaña contra otro de los grandes equipos de la Liga MX va a ser difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que Juárez venía de registrar hasta 12 partidos sin conocer la victoria.

Y es que como local su racha también es trágica. Hablamos de un equipo que no gana en su estadio desde principios de febrero de 2023, donde venció 3-1 a Santos Laguna. El resto de partidos como local han sido 3 empates y 2 derrotas. Lo interesante para los pronósticos Juárez vs Tigres es que estos últimos 5 choques no vieron más de 2 goles, por lo que el momio en torno a -134 al UNDER 2.5 es una apuesta Liga MX muy interesante.

Cómo llega Tigres al partido

Para hacer completos los pronósticos Juárez vs Tigres hay que tener en cuenta también cómo llega el equipo visitante. Están exultantes, pues son los vigentes campeones de la Liga MX Torneo de Clausura 2023, así como el torneo Campeón de Campeones. Eso sí, vienen de un empate frente a Puebla en la jornada 1 por marcador de 1-1.

Por otro lado, el registro de Tigres a domicilio es muy positivo, pues llevan 3 victorias seguidas con un promedio de 14 remates al arco por encuentro, lo que demuestra que es un equipo ofensivo independientemente de dónde juegue. El dato más importante, sin embargo, es el de AMBOS EQUIPOS ANOTAN (SÍ), pues la estadística dice que en los últimos 5 juegos de Tigres, ambos conjuntos han marcado (momio con valor -111)

Pronósticos Juárez vs Tigres Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 2

Ya hemos comentado pronósticos Juárez vs Tigres de interés, como el de AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN y el UNDER 2.5, pero más allá de esto, hay otros picks que merecen la pena y los abordamos a continuación:



Descanso/Final Tigres (+210) : Teniendo en cuenta que Juárez tendrá muy difícil repetir sorpresa y que Tigres necesita una victoria para quitarse el mal sabor de boca de la jornada 1, así como el buen registro del vigente campeón de la Liga MX a domicilio, vemos muy factible que los Felinos lleguen al descanso ganando y terminen los 90 minutos con victoria. ¡Este momio tiene mucho valor!

: Teniendo en cuenta que Juárez tendrá muy difícil repetir sorpresa y que Tigres necesita una victoria para quitarse el mal sabor de boca de la jornada 1, así como el buen registro del vigente campeón de la Liga MX a domicilio, vemos muy factible que los Felinos lleguen al descanso ganando y terminen los 90 minutos con victoria. ¡Este momio tiene mucho valor! Andre-Pierre Gignac anotará en cualquier momento (+105) : Uno de los grandes goleadores de la pasada edición de la Liga MX (Clausura). Anotó 9 tantos, aunque es verdad que 4 de ellos fueron de penalti. Con todo, Tigres depende en gran medida de su rendimiento y a este momio por encima de la par, merece la pena irle con stake bajito, ya que el mercado de goleador es muchas veces azaroso.

: Uno de los grandes goleadores de la pasada edición de la Liga MX (Clausura). Anotó 9 tantos, aunque es verdad que 4 de ellos fueron de penalti. Con todo, Tigres depende en gran medida de su rendimiento y a este momio por encima de la par, merece la pena irle con bajito, ya que el mercado de goleador es muchas veces azaroso. Tigres y ambos equipos anotarán (+300): Se trata de otro de los pronósticos Juárez vs Tigres más interesantes, aunque con algo de riesgo. Al pick de “ambos anotan” ya comentado le sumamos la victoria de Tigres, lo que nos da una cuota desorbitada que no refleja para nada la tendencia estadística ni la superioridad de Tigres frente a Juárez. Eso sí, al ser parlay es mejor ir con pocas monedas.

Hacer los pronósticos Juárez vs Tigres con rigor exige análisis adicionales por tu parte. Ten en cuenta que puede haber cualquier baja que afecte a las apuestas Liga MX. Además, si quieres aprovecharte de los mejores momios Liga MX, regístrate y apuesta únicamente en las mejores casas de apuestas deportivas mexicanas. En ellas, te esperan bonos de bienvenida espectaculares y decenas y decenas de mercados al fútbol mexicano.