Pronósticos León vs Chivas Jornada 1 Torneo de Apertura 2023

León llegará con la moral por las nubes tras hacer una buena campaña en el Torneo de Clausura 2023 Liga MX (6º en competición doméstica). Que sí, que hizo el ridículo en el repechaje, ¡pero es que se proclamó campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF! Por tanto, puede considerarse como uno de los favoritos al título. Se estrena en esta nueva andadura contra Chivas, otro de los grandes del fútbol mexicano actual y que fuera de casa rinde muy bien. ¡Hoy toca pronósticos León vs Chivas jornada 1 Liga MX!

Información básica del partido

Por supuesto, no se pueden hacer buenos pronósticos León vs Chivas Torneo de Apertura Liga MX si no se tiene en cuenta el dónde y el cuándo. También es útil echar un vistazo a los momios de ganador, ya que son la base para estudiar otros mercados de interés:

Estadio: Estadio León, Ciudad de León, México.

Estadio León, Ciudad de León, México. Fecha y hora: Lunes, 3 de julio de 2023, 8:00 PM E.T.

Lunes, 3 de julio de 2023, 8:00 PM E.T. 1X2: Toluca (-105) | Empate (+225) | Necaxa (+260)

Cómo llega Club León al partido

Club León llega con un título bajo el brazo con el que ha demostrado que puede pelear de tú a tú con los mejores equipos de la CONCACAF, esto debería darle un impulso para mejorar lo que logró el año pasado: quedó 6º con 30 puntos. El balance fue bueno pero mejorable. 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Sin embargo, el buen rendimiento en temporada regular quedó empañado por una eliminación temprana en el repechaje.

En casa ha demostrado ser un equipo fiable donde es muy difícil que encaje (solo 6 goles en 9 partidos). Además, se suelta en ataque, pues fue capaz de anotar casi el triple (14 tantos). Con todo ello, logró un registro de 5 victorias, 2 empates y apenas 2 derrotas. Sin embargo, debutar ante uno de los mejores equipos de México, Chivas de Guadalajara, no es fácil. Con todo, el momio a ganador -105 creemos que merece la pena.

Cómo llega Chivas de Guadalajara al partido

No hay pronósticos León vs Chivas sin tener en cuenta a la otra mitad. Chivas es uno de los mejores equipos de México. Llegó a la final y era el gran favorito, pero Tigres supo competir bastante mejor. Por ello, llegarán tocados y aunque fue uno de los mejores equipos de la Liga MX fuera de casa, levantar la moral de un equipo que lo ha tenido tan cerca nunca es fácil y siempre es peligroso.

Sin embargo, si saben hacer borrón y cuenta nueva y se quedan con lo positivo (10 partidos ganados y final de Liga MX), Chivas volverá a luchar por todo en este Torneo de Apertura Liga MX 2023. Además, cuenta con uno de los máximos goleadores de Clausura, Víctor Guzmán. Que sí, que lo de la campaña pasada fue una anomalía, pero fueron 8 goles y el momio +375 a anotará en cualquier momento merece unas monedas sin duda.

Pronósticos León vs Chivas Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 1

Aparte de los pronósticos León vs Chivas a Club León ganador o a Guzmán ANOTARÁ EN CUALQUIER MOMENTO, creemos que estas apuestas Liga MX jornada 1 para este juego merecen también la pena:

Ambos equipos anotarán SÍ (-125) : Aunque León se hace muy fuerte en casa, dificultando enormemente que se le meta gol, estamos hablando de Chivas, uno de los grandes equipos de la Liga MX y que rinde espectacular fuera de casa. Además, León ataca en casa, dando espacios que, cuando los toma un equipo de calidad, muestra momentos de vulnerabilidad. ¡Es sin duda una gran cuota si buscas pronósticos León vs Chivas con buena ratio riesgo-beneficio!

: Aunque León se hace muy fuerte en casa, dificultando enormemente que se le meta gol, estamos hablando de Chivas, uno de los grandes equipos de la Liga MX y que rinde espectacular fuera de casa. Además, León ataca en casa, dando espacios que, cuando los toma un equipo de calidad, muestra momentos de vulnerabilidad. ¡Es sin duda una gran cuota si buscas pronósticos León vs Chivas con buena ratio riesgo-beneficio! Más de 2.5 goles en el partido(-105): Otro de los grandes pronósticos León vs Chivas es al OVER de goles. Además de la calidad de ambos conjuntos, y pese a que defienden bien, se trata del primer partido de la nueva temporada, lo que hace que todavía haya fallas de concentración y falta de ritmo (por tanto, a partir del minuto 70 debería haber muchos espacios). Este momio a la par es muy aprovechable..

Hay más pronósticos León vs Chivas, pero creemos que no son tan interesantes. Pese a todo, puedes hacer tus propios análisis en busca de momios con valor para tu estrategia personal. Sea como fuere, apuesta con responsabilidad y solo con dinero que te puedes permitir perder. ¡Ah, y para ello hazlo en las mejores casas de apuestas México, ya que las promociones que ofrecen son sensacionales!