El histórico entre ambos habla de un enfrentamiento siempre abierto donde el empate no es una opción: en los últimos 12 choques entre León y Pachuca, el balance es de 6 victorias para León, 1 empate y 5 victorias para Pachuca. ¿Cómo se presentan en esta ocasión los pronósticos León vs Pachuca? ¡Veámoslo!

Información básica del partido

Para hacer buenos pronósticos León vs Pachuca, el punto de partida tiene que ser el del cuándo y dónde. Además, siempre es positivo echar un vistazo al mercado 1X2 para tener claro quién es el favorito y, por ende, qué se puede esperar del resto de mercados disponibles:

Estadio: Estadio Nou Camp, León, Guanajuato.

Estadio Nou Camp, León, Guanajuato. Fecha y hora: Lunes, 10 de julio de 2023, 8:00 PM E.T.

Lunes, 10 de julio de 2023, 8:00 PM E.T. 1X2: León (+130) | Empate (+240) | Pachuca(+210).

Cómo llega León al partido

El vigente campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, León, llega aquí tras estrenarse en este Torneo de Apertura Liga MX 2023 con una derrota ante Chivas de Guadalajara. Aunque jugaban en casa, Chivas no deja de ser uno de los mejores equipos de México, por lo que la derrota por 1-2 tampoco es sorprendente. Además, León dio la cara, con un 70 % de posesión y hasta 28 ocasiones de gol (8 tiros a puerta).

En cuanto a datos de interés para los pronósticos León vs Pachuca Torneo de Apertura Liga MX 2023, en 5 de los 6 últimos partidos, León y su rival han anotado 3 o más goles en total. Hablamos de 7 goles por parte de León y 11 por parte de sus rivales, lo que habla negativamente de la capacidad defensiva y ofensiva de los chicos dirigidos por Nicolás Larcamón. Una buena apuesta, por tanto, sería más 2.5 goles a momio -143.

Cómo llega Pachuca al partido

Por otro lado, tenemos en estos pronósticos León vs Pachuca al equipo visitante, que llega a este juego tras un empate a 1 ante Mazatlán en la primera jornada de la Liga MX. Pachuca tuvo la ventaja ante Mazatlán, pero no pudo convertir su dominio en victoria: 55 % de posesión y hasta 20 ocasiones de gol (7 tiros al arco rival). Con todo, se enfrentan ahora 5º contra 6º de Clausura, por lo que, antecedentes a un lado, predomina la igualdad.

En cuanto a estadísticas para pronósticos León vs Pachuca Torneo de Apertura Liga MX 2023, hay que señalar que los chicos de Guillermo Almada han recibido goles en 5 de los últimos 6 partidos (un total de 11 para ser más exactos). Sin embargo, llega a este choque con dos partidos sin perder como visitante. Todo ello refuerza aún más los pronósticos León vs Pachuca al OVER 2.5 GOLES mencionados en el apartado anterior.

Pronósticos León vs Pachuca Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 2

Además del mercado de OVER 2.5 GOLES, creemos que hay otros pronósticos León vs Pachuca de interés que no puedes pasar por alto. Los 3 picks más atractivos en este sentido son, en nuestra opinión, los siguientes:



Ambos equipos marcan (-175) : Es uno de los pronósticos León vs Pachuca parecido al OVER de goles, sin embargo, se considera una apuesta más segura, ya que solo se necesitan 2 goles en total, eso sí, 1 por equipo. Teniendo en cuenta cuánto han concedido tanto León como Pachuca en sus últimos juegos, es una apuesta prácticamente segura, por lo que merece la pena echarle unos pesos.

: Es uno de los pronósticos León vs Pachuca parecido al OVER de goles, sin embargo, se considera una apuesta más segura, ya que solo se necesitan 2 goles en total, eso sí, 1 por equipo. Teniendo en cuenta cuánto han concedido tanto León como Pachuca en sus últimos juegos, es una apuesta prácticamente segura, por lo que merece la pena echarle unos pesos. Gana Pachuca EMPATE APUESTA NO VÁLIDA (+110) : Aunque León juega en casa, el h2h muestra una tendencia reciente a favor de Pachuca. Por tanto, creemos que el valor está en el equipo visitante. Con esta apuesta, en caso de empate se te devolvería lo invertido. Los últimos 5 partidos han registrado 3 victorias de Pachuca (frente a 1 victoria de León y 1 empate). Son 3 verdes, 1 rojo y 1 nula.

: Aunque León juega en casa, el h2h muestra una tendencia reciente a favor de Pachuca. Por tanto, creemos que el valor está en el equipo visitante. Con esta apuesta, en caso de empate se te devolvería lo invertido. Los últimos 5 partidos han registrado 3 victorias de Pachuca (frente a 1 victoria de León y 1 empate). Son 3 verdes, 1 rojo y 1 nula. Alfonso Alvarado marcará en cualquier momento (+240): El delantero de León ha empezado este Torneo de Apertura Liga MX muy activo, moviéndose magníficamente entre líneas y con acierto de cara gol. Esto se tradujo en un tanto anotado ante Chivas en la primera jornada. Teniendo en cuenta que Pachuca defiende algo peor que los de Guadalajara, Alvarado tendrá sus oportunidades.

Recuerda que los mejores pronósticos León vs Pachuca también se hacen analizando a fondo las noticias que vayan publicándose hasta la fecha del encuentro. Una disputa interna o una lesión de un jugador importante pueden cambiar radicalmente las apuestas Liga, por lo que debes permanecer atento. Además, si quieres ganar de verdad, busca los mejores momios en las mejores casas de apuestas deportivas mexicanas.