Pronósticos Mazatlán vs Monterrey Jornada 3 Liga MX 2023

Se jugará en casa de Mazatlán, pero los Rayados tienen el h2h de su lado, pues de las 6 veces que se han enfrentado a Mazatlán, nunca han caído. El último juego entre ambos fue en este mismo escenario, en el Torneo de Clausura 2023. ¿El resultado? 0-2 a favor de Monterrey. ¡Veamos los mejores pronósticos Mazatlán vs Monterrey para esta ocasión!

Información básica del partido

Como siempre, echar un vistazo a los datos generales del partido siempre ayuda. Es bueno saber quién es el equipo local y en qué estadio se disputa el juego. Pero también es importante conocer el cuándo, así como los momios al mercado de ganador, ya que ayudan a mejorar en las apuestas Liga MX Torneo de Apertura:



Estadio: El Kraken, Sinaloa, México.

El Kraken, Sinaloa, México. Fecha y hora: Viernes, 14 de julio de 2023, 9:00 PM E.T.

Viernes, 14 de julio de 2023, 9:00 PM E.T. 1X2: Mazatlán (+375) | Empate (+280) | Monterrey (-152).

Cómo llega Mazatlán al partido

Todavía no han perdido y sus dos anteriores partidos se cuentan por empate. . Eso sí, hay un dato interesante para los pronósticos Mazatlán vs Monterrey, suelen anotar en su feudo (lo han hecho en 9 de los últimos 12 partidos en El Kraken). Por tanto, un AMBOS EQUIPOS ANOTAN a momio -143 es una apuesta Liga MX buena.

Cómo llega Monterrey al partido

Los Rayados vienen de completar un Torneo de Clausura 2023 Liga MX estratosférico, donde se hicieron con 40 unidades para 13 victorias, 1 empate y 3 derrotas (de las cuales, dos de ellas llegaron ya cuando apenas se jugaban nada). Sin embargo, este brutal dominio no se tradujo en nada positivo en la postemporada, donde cayeron a las primeras de cambio. En estos dos encuentros de Apertura, han empatado uno y ganado el otro.

En cuanto a datos para los pronósticos Mazatlán vs Monterrey, los Rayados solo han perdido 1 partido de los últimos 8 (el clásico ante Tigres). En 7 de estos encuentros se marcó un máximo de 2 goles. Como visitante, este UNDER también es tendencia, pues en los 5 últimos encuentros fuera de casa, los choques de Monterrey no registraron más de 2 goles. El momio al UNDER 2.5 (+107) tiene valor.

Pronósticos Mazatlán vs Monterrey Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 3

Hemos mencionado ya dos pronósticos Mazatlán vs Monterrey de interés para tus apuestas Liga MX jornada 3. Pero si quieres conocer otros pronósticos Mazatlán vs Monterrey de interés, a continuación ofrecemos otros picks que consideramos que presentan valor:

Rogelio Funes Mori anotará en cualquier momento (-105) : Aunque los mercados de goleador siempre son complicados, este es uno de los pronósticos Mazatlán vs Monterrey más atractivos. Con 13 tantos anotados en Clausura, es un pilar en el ataque de Monterrey. No anotó en el último partido contra Atlas, lo que estadísticamente favorece la apuesta, ya que hablamos de un gran goleador.

: Aunque los mercados de goleador siempre son complicados, este es uno de los pronósticos Mazatlán vs Monterrey más atractivos. Con 13 tantos anotados en Clausura, es un pilar en el ataque de Monterrey. No anotó en el último partido contra Atlas, lo que estadísticamente favorece la apuesta, ya que hablamos de un gran goleador. Monterrey y ambos equipos anotarán SÍ (+240) : A uno de los pronósticos Mazatlán vs Monterrey ya comentados, el de ambos equipos anotan, le añadimos la victoria de Monterrey. Los Rayados tienen un registro contra Mazatlán inmaculado y son muy superiores a su rival. Este momio es desorbitado y presenta mucho valor.

: A uno de los pronósticos Mazatlán vs Monterrey ya comentados, el de ambos equipos anotan, le añadimos la victoria de Monterrey. Los Rayados tienen un registro contra Mazatlán inmaculado y son muy superiores a su rival. Este momio es desorbitado y presenta mucho valor. Descanso/Final empate y Monterrey (+350): Dado que los partidos de ambos equipos acostumbran a tener 2 goles o menos, este momio tiene valor. Tengamos en cuenta que Mazatlán juega en casa y, aunque inferior, mientras le duren las fuerzas, lo dará todo, defendiendo con uñas y dientes. Sin embargo, aguantar 90 minutos el ritmo de Monterrey se hace difícil. Eso sí, esta apuesta siempre a stake bajo.

Para hacer buenos pronósticos Mazatlán vs Monterrey, hay que analizar a fondo todo lo que ocurre en la Liga MX: bajas, sanciones, estados de forma, luchas internas… Incluso la climatología u hora del partido cuentan. Mantente atento a las noticias. Además, para hacer buenas apuestas Liga MX, regístrate siempre en las mejores casas de apuestas mexicanas, que son las que garantizan los mejores momios y ofrecen promociones espectaculares.